Nowa agentka Starling, czyli pierwszy zwiastun "Clarice" - kontynuacji "Milczenia owiec"

W sieci pojawiło się pierwszy zwiastun serialu "Clarice". Produkcja to dlasze losy agentki Starling z "Milczenia owiec". Jak Rebecca Breeds prezentuje się w tytułowej roli?

Słynna bohaterka "Milczenia owiec" powraca po latach. Agentka Starling znowu ruszy tropem psychopatów, dzięki serialowi "Clarice". Stacja CBS zaprezentowała pierwszy oficjalny zwiastun spin-offu "Milczenia owiec".

"Clarice" - pierwszy zwiastun kontynuacji "Milczenia owiec"

Chociaż w słynnym filmie najbardziej charakterystyczną postacią jest grany przez Anthony'ego Hopkinsa Hannibal Lecter, główna bohaterka to niepozorna agentka FBI Clarice Starling. To właśnie jej dalsze losy będziemy śledzić w nadchodzącym serialu.

W filmie Jonathana Demme'a sprzed 30 lat w Starling wcielała się Jodie Foster. W serialu zabraknie gwiazdy. Zastąpiła ją znana z "The Originals" Rebecca Breeds. Pierwszy zwiastun pokazuje, jak aktorka radzi sobie z kultową postacią.

Oglądaj

Jak widać, serial pokaże widzom kolejne śledztwo prowadzone przez Clarice. Twórcom udało się odtworzyć mroczny klimat słynnego thrillera, więc fani "Milczenia owiec" powinni być zadowoleni. Tym bardziej że w odcinkowej produkcji nie zabraknie odniesień do historii o poszukiwaniu psychopatycznego Buffalo Billa. Akcja "Clarice" rozgrywa się rok po wydarzeniach ukazanych w filmie. Jakie potwory czekają na Starling tym razem?

"Clarice" - kiedy premiera?

W serialu stworzonym przez Jenny Lumet, Alexa Kurtzmana i Elizabeth Klaviter oprócz Breeds wystąpili Marnee Carpenter ("Good Girls"), Jayne Atkinson ("House of Cards"), Shawn Doyle ("The Comey Rule") oraz Tim Guinee ("Homeland"). "Clarice" zadebiutuje na kanale CBS już 11 lutego 2021 roku. Na razie nie wiadomo, kiedy tytuł trafi do Polski.