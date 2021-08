"Nowa" księżna Diana na pierwszych zdjęciach 5. sezonu "The Crown". Podobna?

Netflix podzielił się zdjęciami bohaterów, których zobaczymy w 5. sezonie serialu "The Crown". Tym razem w księżną Dianę wcieli się Elizabeth Debicki, zaś księcia Karola zagra Dominic West. Zobaczcie, jak aktorzy wyglądają w swoich rolach.

"The Crown 5": Pierwsze zdjęcia. Jak wygląda Elizabeth Debicki jako księżna Diana?

Nagrania 5. sezonu "The Crown" potrwają jeszcze kilka miesięcy, ale już otrzymujemy pierwsze kadry z produkcji. Dotychczas zobaczyliśmy, jak Imelda Staunton prezentuje się w roli Królowej Elżbiety II. Teraz zobaczyliśmy "nowe wersje" księżnej Diany i księcia Karola. W 5. sezonie wcielą się w nich Elizabeth Debicki, którą widzowie kojarzą z takich produkcji, ja "Wielki Gatsby" czy "Kryptonim U.N.C.L.E." i Dominic West - aktor znany z "Chicago" i "The Affair". Zobaczcie, czy aktorzy są podobni do słynnej pary:

W pozostałych rolach zobaczymy Jonathana Pryce'a, który wcieli się w księcia Filipa. Natomiast Lesley Manville zagra Małgorzatę Windsor.

"The Crown" na Netflix: Kiedy premiera 5. sezonu?

Netflix jak na razie nie podał dokładnej daty premiery 5. sezonu "The Crown", ale spekuluje się, że nowe odcinki pojawią się w 2022 roku. W nadchodzącym sezonie przeniesiemy się do lat 90. Twórcy skupią się na rozpadzie 2 małżeństw - księżnej Diany i księcia Karola oraz księcia Andrzeja i Sarah Ferguson.