Nowa wersja "Bajera z Bel-Air" nareszcie ma odtwórcę głównej roli. Oto nowy "Will Smith"

Kilka miesięcy temu oficjalnie ogłoszono powstanie nowej wersji serialu "Bajer z Bel-Air", który dla Willa Smitha był przepustką do międzynarodowej sławy. Dla kogo produkcja może być podobnym spełnieniem marzeń?

Oto odtwórca głównej roli w nowej wersji Bajera z Bel-Air

Serial "Bel-Air" znalazł swojego Willa. Zagra go wychowany w Filadelfii (podobnie jak Will Smith) Jabari Banks, dla którego produkcja będzie debiutem telewizyjnym. Młodzieniec wcieli się w bohatera granego w latach 90. przez Willa Smitha, a nowa produkcja od serwisu Peacock ma być nieco poważniejszym rebootem kultowego "Bajera z Bel-Air".

To Will Smith przekazał Banksowi dobre wieści w oficjalnym wideo, które trafiło na YouTube'a serwisu Peacock. Zobaczycie je poniżej:

Serial bazuje na fanowskim filmie Morgana Coopera, który przenosi zdarzenia z oryginału do "mrocznych" czasów współczesnych. Godzinne odcinki zostaną wyprodukowane przez należącą do Willa i Jady Pinkett Smithów firmy Westbrook Studios oraz Universal Television. Dystrybucją zajmie się platforma Peacock, a we wrześniu 2020 roku zamówiono aż dwa sezony produkcji.

Twórcami serialu zostaną T.J. Brady i Rasheed Newson, którzy pracowali wcześniej przy "The 100" i "The Chi", natomiast wspomniany Morgan Cooper wyreżyseruje nowe odcinki, a także będzie pełnił rolę producenta wykonawczego i współscenarzysty.

Nowy serial opiera się na tym samym pomyśle, co oryginał: życie Willa zostanie wywrócone do góry nogami, kiedy nastolatek trafi z zimnych ulic Zachodniej Filadelfii do gorących pałaców w Bel-Air. Tutaj jednak podobieństwa się kończą, ponieważ twórcy chcą w pełni rozwinąć emocjonalne problemy, konflikty i uprzedzenia, które mogą wynikać z tak ogromnej zmiany otoczenia.

Twórcy obiecują jednak, że chcą zawrzeć dużo odniesień do oryginalnego serialu, zachowując cechy charakterystyczne głównych postaci.

Na razie data premiery "Bel-Air" nie jest znana.