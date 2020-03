Nowe gwiazdy w obsadzie kontynuacji "Plotkary". Kogo zobaczymy w serialu?

Na debiut kolejnej wersji "Plotkary" czeka wiele osób. Zakończony w 2012 roku stał się w pewnych kręgach niemal kultowy. Nic zatem dziwnego, że nowe pokolenie elity Upper East Side wzbudza zainteresowanie. Kogo zobaczymy w serialu od platformy HBO Max? Do obsady dołączyli właśnie nowi aktorzy.

"Plotkara" - nowe gwiazdy w obsadzie kontynuacji serialu

Nie tak dawno informowaliśmy was, że obsadzono już główną bohaterkę nowej wersji "Plotkary". Skoro mamy już nową Serenę van der Woodsen, przyszedł czas na resztę ekipy. Do obsady serialu dołączyła właśnie czwórka nowych aktorów. Są to: Tavi Gevinson ("Scream Queens"), Thomas Doherty ("Legacies", "Katarzyna Wielka"), Adam Chanler-Berat ("Next to Normal") oraz Zion Moreno ("Claws").

Za serial odpowiadają twórcy oryginału - Joshua Safran, Josh Schwartz i Stephanie Savage. Całość ma liczyć 10 odcinków, w trakcie których poznamy historię nowego pokolenia uczniów, którzy wpadną w łapska tytułowej Plotkary. Blogerka ponownie będzie narratorem i (znów) przemówi głosem Kristen Bell.

