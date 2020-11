Nowe informacje z "WandaVision" potwierdzają powrót znanej postaci z MCU

W nadchodzącym serialu "WandaVision" będzie mnóstwo magii, manipulacji, a wszystko, co zobaczymy na ekranie może być potencjalnie chorym wymysłem popadającej w głęboką depresję Scarlet Witch. To oznacza, że w serialu może się pojawić praktycznie każdy - widzieliśmy już w zwiastunach zmarłego Visiona, a wygląda na to, że w "WandaVision" powróci również Quicksilver, czyli brat Wandy.

WandaVision - powróci Quicksilver?

Na ten temat było już wiele plotek od początku pre-produkcji serialu. Niektórzy twierdzili, że Aaron Taylor-Johnson powróci do Marvel Cinematic Universe po krótkim, aczkolwiek ważnym epizodzie w "Avengers: Age of Ultron", inni mieli natomiast nadzieję, że w serialu pojawi się... Evan Peters. Aktor wcielał się w ulubieńca fanów w serii "X-Men". W ten sposób MCU mogłoby wprowadzić teorię równoległych światów.

Być może obydwie teorie fanów są prawdziwe - zdaje się to potwierdzać niedawny wyciek informacji związany z figurkami Funko POP. Na Instagramie pojawiła się plotka o tym, że podczas Emerald City Comic-Con pojawi się specjalny dwupak zabawek związanych z "WandaVision". Te mają przedstawiać Visiona i Quicksilvera w wersji z nadchodzącego serialu Disney+.

Niestety, na razie informacje nie zostały oficjalnie potwierdzone przez Funko, ale jedno jest pewne - taka plotka wywoła kolejne spekulacje wśród fanów MCU.

Wciąż zagadką pozostaje data premiery "WandaVision" - serial miał początkowo zadebiutować 27 listopada 2020 roku, ale Disney wycofał się z tej daty. Na razie wiemy jedynie, że produkcja pojawi się jeszcze w 2020 roku.