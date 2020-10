Jednym z popularniejszych seriali dostępnych na Netfliksie jest bez dwóch zdań "Lucyfer", który opętał tysiące widzów na całym świecie swoim niezaprzeczalnym urokiem osobistym. Fani produkcji czekają na kolejną porcję przygód tytułowego władcy piekieł i liczą, że nowe odcinki zobaczą jeszcze w tym roku. Showrunner "Lucyfera" rozwiał wszelkie wątpliwości w tej kwestii.

"Lucyfer" - kiedy zobaczymy nowe odcinki serialu?

Tom Ellis - odtwórca tytułowego bohatera zasugerował jakiś czas temu, że sezon 5B zadebiutuje jeszcze w roku 2020, a konkretnie w grudniu. Rozpalił do czerwoności miłośników Lucyfera, którzy już szykują się na powrót do piekła. Netflix do tej pory nie potwierdził ani nie zaprzeczył tym rewelacjom. Wyręczył go Joe Henderson - showrunner produkcji.

W jednym z wywiadów Ellis stwierdził, że twórcy mają w planach wypuszczenie dalszego ciągu piątego sezonu w okolicach Bożego Narodzenia lub na samym początku roku 2021. Henderson postanowił ostudzić oczekiwania. W związku z tym na Twitterze showrunnera pojawił się wpis, wyjaśniający całą sytuację.

" Naprawdę nie wiem jeszcze, ile czasu to zajmie, ale myślę, że każdy powinien przygotować się na dłuższe oczekiwanie, niż by sobie tego życzył - postprodukcja to bardzo dużo pracy i czasu! (zdecydowanie nie będzie to grudzień). "

Cóż... Po tych słowach fani na pewno się nieco zasmucą. Postprodukcja to jedno. Warto jeszcze pamiętać o tym, że "Lucyfer" trafia na wiele rynków jednocześnie, co z kolei wiąże się z opracowaniem odpowiedniej strategii promocyjnej i wykonaniem wielu wersji językowych serialu. Poza tym twórcy muszą mieć na uwadze harmonogram premier Netfliksa. Nie jest to więc wcale takie proste, jakby się mogło wydawać.

Twórcy ruszyli już z pracą nad szóstym sezonem "Lucyfera". Realna data debiutu sezonu 5B to prawdopodobnie pierwszy lub drugi kwartał roku 2021. Zamiast spędzania z Luckiem Bożego Narodzenia, szykujcie się raczej na zaproszenie go na śniadanie Wielkanocne. Na szósty sezon "Lucyfera" będzie trzeba poczekać jeszcze dłużej. Niewykluczone, że trafi na Netflix dopiero w roku 2022.

