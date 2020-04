Nowe odcinki popularnych „Fragglesów” dostępne za darmo w sieci. Gdzie można je obejrzeć?

„Fraggle Rock: Rock On” jest kontynuacją programu dla dzieci „Fraggle Rock”, emitowanego w latach 1987-1992. Produkcja przygotowana przez Jim Henson Company, która stworzyła także słynne „Muppetty”, opowiadała o przygodach grupy kukiełek, które chętnie tańczyły i śpiewały.

Teraz platforma streamingowa Apple TV+ zapowiedziała pojawienie się nowej odsłony słynnego serialu. Nowe odcinki „Fraggle Rock”, z dopiskiem „Rock On”, pojawiać się będą na platformie co tydzień, we wtorki. Co ważne – odcinki mają być dostępne za darmo dla użytkowników na całym świecie.

Pierwszy epizod, zatytułowany „Shine On” jest już dostępny.

„Fraggle Rock: Ron On” – zwiastun

W sieci pojawiła się pierwsza zapowiedź nowej odsłony serialu.

„Fraggle Rock: Rock On” – fabuła

Serial powstał we współpracy z Jim Henson Company. Ma opowiadać o przygodach bohaterów, którzy muszą spędzać czas w odosobnieniu, wewnątrz własnych domów, znajdujących się w klimatycznych jaskiniach.

Serial ma więc pokazać, jak w dzisiejszych czasach odcięcia społecznego, nadal można wspólnie się bawić i prowadzić życie społeczne. Ważnym elementem fabuły jest bowiem pojawienie się specyficznego urządzenia, umożliwiającego komunikację na odległość.

" „W serialu pojawią się nowe historie i klasyczne piosenki Fragglesów, które pokażą wszystkim, że wszystkich łączy nas przyjaźń” – czytamy w oficjalnym opisie fabuły. "

„Fraggle Rock: Rock On” – nietypowy sposób pracy

Warto wynotować także, że nowe odcinki kręcone są w izolacji w domach twórców i artystów, związanych z serialem. Kolejne odcinki nagrywane są za pomocą telefonów firmy Apple – nowej generacji iPhone’ów, z numerem 11.

Czytaj także: 10 najciekawszych seriali na czas kwarantanny.