Nowe wideo z planu „Falcon and the Winter Soldier”

Akcja serialu „Falcon and the Winter Soldier” ma rozgrywać się już po wydarzeniach filmu „Avengers: Koniec gry”. Produkcja przyjrzy się, w jaki sposób Sam Wilson radzi sobie z nową odpowiedzialnością, która na niego spłynęła w wyniku dramatycznych zdarzeń z „Endgame”.

Co ciekawe – z materiałów, znalezionych przez autorów strony We Got This Covered wynika, że jednym z problemów przed którymi stanie Falcon jest fakt, że rząd amerykański nie uznał go jako „prawdziwego Kapitana Ameryki”. Co więcej – w miejsce Kapitana podstawił swojego agenta, Johna Walkera. W tę rolę wcielać miałby się Wyatt Russell, aktor znany z ról w filmach „Operacja Overlord”, czy „22 Jump Street”.

Warto podkreślić, że tak naprawdę już od pierwszych zapowiedzi „Falcon and the Winter Soldier” zapowiada się na opowieść o dorastaniu Sama do zostania nowym Kapitanem Ameryką. Na co zresztą wskazywałby sam tytuł dzieła, wyróżniający oby współpracowników Kapitana na pierwszym miejscu. Teoretycznie mogłoby to oznaczać, że w momencie oficjalnego objęcia przez Falcona stanowiska serial mógłby zmienić nazwę.

„Falcon and the Winter Soldier” – nowe materiały z planu

W czwartek 2 lipca na Twitterze pojawiła się seria materiałów wideo, nakręconych na planie serialu. Materiały te nie są najlepsze jakości, gdyż kręcone są z oddali, ale już na nich widać wyraźną tarczę Kapitana Ameryki oraz sekwencję akcji, z bijatyką i rozprzestrzeniającym się ogniem. Data publikacji mogłaby wskazywać na fakt, że ekipa wróciła na plan.

„Falcon and the Winter Soldier” – kiedy premiera?

Pierwotna data premiery serialu przewidziana była na sierpień 2020 roku. Włodarze platformy Disney+ na razie oficjalnie nie przesunęli jeszcze tej daty.

W materiale portalu We Got This Covered pojawiła się równocześnie informacja, że możliwym jest, że Disney zdecyduje się wypuścić serial w dwóch transzach, po trzy odcinki. Pierwsze, nakręcone już przed kwarantanną, mogłyby pojawić się już jesienią. Pozostałe – w 2021 roku.

Jak będzie w rzeczywistości – dowiemy się pewnie w najbliższych tygodniach. Wydaje się to jednak rozwiązaniem optymalnym, które zainteresuje wszystkich odbiorców.

Czytaj także: "Obecność 3" z nową datą premiery. Kiedy zobaczymy kolejną część horroru?