Nowe zdjęcia z 5. sezonu "Lucyfera" zabiorą was w samo serce kina noir. Co mówią o fabule?

Premiera kolejnego sezonu "Lucyfera" zbliża się wielkimi krokami. By jeszcze bardziej podgrzać atmosferę oczekiwania, magazyn Entertainment Weekly opublikował serię zdjęć promocyjnych. Wyglądają wybornie!

"Lucyfer" - nowe zdjęcia z 5. sezonu zabiorą was w samo serce kina noir

Lauren German grająca mężczyznę, Aimee Garcia z wąsami, nowe szczegóły dotyczące przeszłości Maze - to wszystko i wiele innych ciekawych rzeczy zobaczymy w jednym z nadchodzących epizodów "Lucyfera". Zdjęcia zaprezentowane przez EW podchodzą z 4. odcinka 5. sezonu, który zatytułowano "It Never Ends Well for the Chicken". Przyjedzie nam wówczas obserwować, jak tytułowy bohater cofa się w czasie do Los Angeles lat 40. XX wieku i zagłębia w przeszłości Maze. Zdjęcia przywodzą na myśl klasyczne kryminały kina noir i prezentują się doprawdy fantastycznie.

5. sezon "Lucyfera" zadebiutuje już 21 sierpnia 2020 roku. Netflix potwierdził również powstanie 6. serii, która będzie już ostatnią.