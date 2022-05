Nowości Netflixa na czerwiec 2022. Jest polski serial "Królowa" oraz finał "Peaky Blinders"

Netflix - lista nowości na czerwiec 2022

W tym miesiącu na Netflix: niezwykła historia o rodzinie, drugiej szansie i miłości, pokonującej wszelkie różnice - serial "Królowa" z Andrzejem Sewerynem, Marią Peszek i Julią Chętnicką, polska komedia romantyczna "Parada serc", która z pewnością spodoba się właścicielom czworonogów, długo wyczekiwany szósty sezon "Peaky Blinders" oraz trzeci sezon nominowanego do Emmy serialu "The Umbrella Academy".

Na Netflix zagości także koreańska odsłona "Domu z papieru" oraz dokument "Jennifer Lopez: Halftime" opowiadający o życiu latynoskiej artystki.

Najciekawiej niewątpliwie zapowiada się serial "Królowa". Ma to być czteroodcinkowa opowieść o odkupieniu, drugiej szansie i miłości pokonującej wszelkie różnice. To historia Sylwestra - emerytowanego krawca i drag queen, który pięćdziesiąt lat temu wyjechał z Polski, by realizować się w Paryżu.

Wbrew złożonej sobie przed laty obietnicy, decyduje się wrócić do rodzinnego górniczego miasteczka, po tym jak dostaje list od wnuczki, w którym ta prosi go o ratunek dla chorej matki. Serial zadebiutuje 23 czerwca.

Tak prezentuje się pełna lista nowości:

RZĄD: KRÓLESTWO, WŁADZA I CHWAŁA 02/06/2022

KLUB ZIELONYCH MATEK 03/06/2022

POLICJANT CZY PRZEMYTNIK: SPRAWA EIRIKA JENSENA 03/06/2022

PRZECHWYCENIE 03/06/2022

LATO SUMMER 03/06/2022

NA SKRZYDŁACH AMBICJI 03/06/2022

BILL BURR PRESENTS: FRIENDS WHO KILL 06/06/2022

SUPER DRUŻYNA: SEZON 2 06/06/2022

I TO BY BYŁO NA TYLE - ZAPRASZA DAVID LETTERMAN 07/06/2022

GLADBECK: KRYZYS Z ZAKŁADNIKAMI 08/06/2022

PODŁOGA TO LAWA: SEZON 2 08/06/2022

BĄDŹCIE ŻYCZLIWI: MODLITWA I POSŁUSZEŃSTWO:

MINISERIAL 08/06/2022

RZUT ŻYCIA 08/06/2022

BABY FEVER 08/06/2022

STAND OUT: AN LGBTQ+ CELEBRATION 09/06/2022

RHYTHM + FLOW: FRANCJA 09/06/2022 (odcinki 1-4), 16/06/2022 (odcinki 5-7), 23/06/2022 (odcinek 8)

DRZEWA POKOJU 10/06/2022

DIRTY DADDY: THE BOB SAGET TRIBUTE 10/06/2022

PIERWSZE ZABÓJSTWO 10/06/2022

PRYWATNOŚĆ 10/06/2022

PEAKY BLINDERS: SEZON 6 10/06/2022

AMY SCHUMER'S PARENTAL ADVISORY 11/06/2022

PETE DAVIDSON PRESENTS: THE BEST FRIENDS 13/06/2022

KAROLEK Z NAKLEJKOWA: WIELKIE FILMOWE PRZYGODY 13/06/2022

KAROLEK Z NAKLEJKOWA: PANNA POGODA I

PRZYJACIELE 13/06/2022

JANE FONDA & LILY TOMLIN: LADIES NIGHT LIVE 14/06/2022

JENNIFER LOPEZ: HALFTIME 14/06/2022

MALDIVAS 15/06/2022

W SIECI UŁUDY: ŚMIERĆ, KŁAMSTWA I INTERNET 15/06/2022

PARADA SERC 15/06/2022

GNIEW BOŻY 15/06/2022

CENTAURO 15/06/2022

KUCHENNE POTYCZKI: KTO ZOSTANIE LEGENDĄ 15/06/2022

ULUBIONY BOSKI IDIOTA 15/06/2022

ŚPIEW, TANIEC, SZTUKA: KABUKI Z TŌMĄ IKUTĄ 16/06/2022

ŚWIAT KARMY: TELEDYSKI: CZĘŚĆ 2 16/06/2022

MARTWY PUNKT: PARANORMALNY PARK 16/06/2022

SNOOP DOGG'S F*CN AROUND COMEDY SPECIAL 16/06/2022

KOLIZJA 16/06/2022

MIŁOŚĆ I ANARCHIA: SEZON 2 16/06/2022

SĄSIEDZKA WOJNA: SEZON 2 17/06/2022

EFEKT MARTHY MITCHELL 17/06/2022

PAJĘCZA GŁOWA 17/06/2022

SHE: SEZON 2 17/06/2022

NIC O MNIE NIE WIECIE 17/06/2022

SPRIGGAN 18/06/2022

BEN CRUMP: PO STRONIE OBYWATELI 19/06/2022

FATALNA MIŁOŚĆ 20/06/2022

JOEL KIM BOOSTER: PSYCHOSEXUAL 21/06/2022

WIZJE PRZYSZŁOŚCI 21/06/2022

SNOWFLAKE MOUNTAIN 22/06/2022

BRUNA LOUISE: DEMOLKA 22/06/2022

TAJEMNICE ZWIERZAKÓW DOMOWYCH 22/06/2022

LOVE & GELATO 22/06/2022

THE UMBRELLA ACADEMY: SEZON 3 22/06/2022

KRÓLOWA 23/06/2022

FIRST CLASS 23/06/2022

ANGRY BIRDS: LETNIE SZALEŃSTWO: SEZON 2 24/06/2022

DOM Z PAPIERU: KOREA 24/06/2022

CZŁOWIEK Z TORONTO 24/06/2022

CZŁOWIEK KONTRA PSZCZOŁA 24/06/2022

FRYTKA I KARTOFELCIA: FRYTKA NA WAKACJACH 27/06/2022

BLASTED: KUMPLE KONTRA KOSMICI 28/06/2022

CRISTELA ALONZO: MIDDLE CLASSY 28/06/2022

THE UPSHAWS: SEZON 2: CZĘŚĆ 1 29/06/2022

PIRACKIE ZŁOTO Z WYSPY ADAK 29/06/2022

BEAUTY 29/06/2022

REKSIN: SEZON 2 30/06/2022

BASTARD!! -HEAVY METAL, DARK FANTASY- 30/06/2022

TYTUŁY NA LICENCJI