Nowości Netflixa na kwiecień 2022. Wśród nich polski serial "Zachowaj spokój" i finał "Ozark"

Nowości Netflix na kwiecień 2022. jest polski serial i finał Ozark

W tym miesiącu na Netflix: premiera polskiego serialu "Zachowaj spokój" opartego na powieści Harlana Cobena oraz komedii romantycznej "Poskromienie złośnicy", której akcja rozgrywa się u podnóża Tatr. Przed nami także długo oczekiwana druga część "Russian Doll" i piąty sezon "Szkoły dla elity", a także finałowe odcinki "Grace i Frankie" oraz "Ozark".

Poniżej możecie zobaczyć zwiastun nowości na Netflix:

"Zachowaj spokój" to nowy polski serial na bazie powieści Harlana Cobena. Zniknięcie nastolatka zaburza pozornie idylliczne życie zamożnych mieszkańców warszawskiego osiedla. Na jaw zaczynają wychodzić ich najbardziej mroczne tajemnice.

Drugą produkcją Made in Poland jest natomiast "Poskromienie złośnicy". Kiedy naukowczyni o złamanym sercu wraca na Podhale, by zacząć od nowa, jej chytry brat usiłuje przekonać ją do sprzedaży ziemi, zatrudniając przystojnego nieznajomego.

Z materiałów na licencji mamy m.in. dwa polskie filmy - "Furiozę" oraz "Gierka" z Miśkiem Koterskim. Oprócz tego fani porządnych amerykańskich seriali o świecie przestępczości będą mogli obejrzeć nowe odcinki "Zadzwoń do Saula", a także wspomniany finał "Ozark".

Tak prezentuje się pełna lista nowości Netflix na kwiecień 2022:

ZACHOWAJ SPOKÓJ WKRÓTCE NA NETFLIX!

RELIC HUNTERS: REBELS WKRÓTCE NA NETFLIX!

TRIVIA QUEST 01/04/2022

ZRÓB PORZĄDEK Z THE HOME EDIT: SEZON 2 01/04/2022

BITWA: FREESTYLE 01/04/2022

APOLLO 10 1/2: KOSMICZNE DZIECIŃSTWO 01/04/2022

BAŃKA 01/04/2022

NIE Z MOJEJ LIGI 3 01/04/2022

CELEB FIVE: ZA KULISAMI 01/04/2022

OSTATNI AUTOBUS 01/04/2022

BUSINESS PROPOSAL 04/04/2022

RONNY CHIENG: SPEAKEASY 05/04/2022

MICHELA GIRAUD: TO PRAWDA, PRZYSIĘGAM! 06/04/2022

JIMMY SAVILE: BRYTYJSKI HORROR 06/04/2022

ULTIMATUM: ŚLUB ALBO ROZSTANIE 06/04/2022 (ODCINKI 1-8), 13/04/2022 (ODCINKI 9-10)

POWRÓT W KOSMOS 07/04/2022

SENZO: MURDER OF A SOCCER STAR 07/04/2022

SEKSTELEFON 08/04/2022

SZKOŁA DLA ELITY: SEZON 5 08/04/2022

TIGER & BUNNY: SEZON 2 08/04/2022

TANIEC KRYSZTAŁÓW 08/04/2022

METAL LORDS 08/04/2022

MIĘDZY ŻYCIEM A ŚMIERCIĄ 08/04/2022

YAKSHA: DECYDUJĄCA MISJA 08/04/2022

KTO ZJE ZIELONE JAJKA SADZONE?: SEZON 2 08/04/2022

W CELI 12/04/2022

ZWIERZĘCE ZAGADKI 12/04/2022

NAPRAWMY DZIŚ ŚWIAT 13/04/2022

TEŚCIOWA Z PIEKŁA RODEM 13/04/2022

NAJSŁYNNIEJSZE PARKI NARODOWE ŚWIATA 13/04/2022

POSKROMIENIE ZŁOŚNICY 13/04/2022

ULTRAMAN: SEZON 2 14/04/2022

DZIEDZICE ZIEMI 15/04/2022

ANATOMIA SKANDALU 15/04/2022

MAI: A MOTHER'S RAGE 15/04/2022

WYBIERAJ ALBO UMIERAJ 15/04/2022

CZŁOWIEK BOGA 16/04/2022

BATTLE KITTY 19/04/2022

BIAŁY BLASK: HISTORIA ABERCROMBIE & FITCH 19/04/2022

ZADZWOŃ DO SAULA: SEZON 6: CZĘŚĆ 1 20/04/2022

PACIFIC RIM: THE BLACK: SEZON 2 19/04/2022

SKRADZIONE SERCE 20/04/2022

MOMENT ZWROTNY 20/04/2022

YAKAMOZ S-245 20/04/2022

RUSSIAN DOLL: SEZON 2 20/04/2022

HE'S EXPECTING 21/04/2022

ALL ABOUT GILA 21/04/2022

HEARTSTOPPER 22/04/2022

SELLING SUNSET: SEZON 5 22/04/2022

SIEDEM ŻYĆ LEI 22/04/2022

BEZSENNOŚĆ WE DWOJE 22/04/2022

DAVID SPADE: NOTHING PERSONAL 26/04/2022

GRA W OSZUSTA 27/04/2022

OBŁAWA W SILVERTON 27/04/2022

TAJEMNICE MARILYN MONROE: NIEZNANE NAGRANIA 27/04/2022

KRÓLIK SAMURAJ: KRONIKI USAGIEGO 28/04/2022

BUBBLE 28/04/2022

OZARK: SEZON 4: CZĘŚĆ 2 29/04/2022

GRACE I FRANKIE: SEZON 7: FINAŁOWE ODCINKI 29/04/2022

PODRÓŻ POŚLUBNA Z MAMĄ 29/04/2022

RUMSPRINGA 29/04/2022

