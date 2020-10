Nowości na Netflix na listopad 2020. Wśród nich "The Crown" i filmowe hity!

W tym miesiącu po dłuższej przerwie zajrzymy do Pałacu Buckingham w "The Crown", gdzie "zmiana podda tradycję próbie". Czyli legendarna Żelazna Dama (Gillian Anderson) i Królowa Ludzkich Serc - Lady Diana (Emma Corrin) w kontrze do panującej monarchini (Olivia Colman) odcisną piętno nie tylko na losach rodziny królewskiej, ale i całego kraju.

Netflix - lista nowości na listopad 2020

W najnowszym filmie Rona Howarda pt. "Elegia dla bidoków" z Glenn Close i Amy Adams wyciągniemy lekcję z międzypokoleniowej opowieści o zmaganiach pewnej rodziny z Ohio. Zestawienie zamykają debiutujące na Netflix produkcje w tym: czterokrotny zdobywca Oscara, czyli kultowy western "W samo południe", czy film Woody'ego Allena "W deszczowy dzień w Nowym Jorku" (w rolach głównych Timothee Chalamet i Jude Law).

Tak natomiast prezentuje się pełna lista nowości na Netflix:

Chronologiczna lista tytułów – listopad 2020 Netflix Original ARASHI’s Diary Voyage: Odcinki 15-17 Już wkrótce na Netflix! Czwarty proces: Miniserial Już wkrótce na Netflix! Czy mnie słyszysz?: Sezon 2 01/11/2020 Record of Youth 03/11/2020 Mother 03/11/2020 Felix Lobrecht: Hype 03/11/2020 Miłość i anarchia 04/11/2020 Paranormal 05/11/2020 Prezenty z nieba 05/11/2020 SpongeBob Film: Na ratunek 05/11/2020 Carmel: Kto zabił Marię Martę? 05/11/2020 Country-hop 06/11/2020 Citation 06/11/2020 Undercover: Sezon 2 09/11/2020 Dash i Lily 10/11/2020 Śmieciarka 10/11/2020 Narodziny królowej 11/11/2020 The Liberator 11/11/2020 Czego tak naprawdę chcemy 11/11/2020 Aunty Donna’s Big Ol’ House of Fun 11/11/2020 Słudzy króla Midasa 13/11/2020 Życie przed sobą 13/11/2020 Pan Jangle I świąteczna podróż 13/11/2020 The Crown: Sezon 4 15/11/2020 Jesteśmy mistrzami 17/11/2020 Dzieciak rządzi: Znowu w grze: Sezon 4 17/11/2020 Superaki 17/11/2020 Smak stokrotek: Sezon 2 18/11/2020 Świąteczne renowacje z Panem Gwiazdką 18/11/2020 Zamiana z księżniczką 2 19/11/2020 Łączy nas gospel 20/11/2020 Kosmiczne święta 20/11/2020 Jakby co, kocham was 20/11/2020 Pyszne tradycje: Kuchnia Gansu 20/11/2020 Dolly Parton: Cudownych świąt 22/11/2020 Shawn Mendes: In Wonder 23/11/2020 Elegia dla bidoków 24/11/2020 Pamiętnik dla mojego syna 24/11/2020 Jeźdźcy smoków: Załoga ratunkowa: Święta w Chatwielu 24/11/2020 Kronika świąteczna: Część 2 25/11/2020 Great Pretender Sezon 2 25/11/2020 Mosul 26/11/2020 Bratnie święta 27/11/2020 Virgin River: Sezon 2 27/11/2020 Słodkie szaleństwo na Święta: Sezon 2 27/11/2020 The Call 27/11/2020 Nie słuchaj ich 27/11/2020 En passant pecho 27/11/2020 Bestia 27/11/2020 Hot Chocolate Nutcracker: Taneczne marzenia 27/11/2020 Tut Tut Autka: Gwiazdka w Pagórkowie 27/11/2020 The Uncanny Counter 28/11/2020 Superaki: Święta, święta! 29/11/2020 Tytuły na licencji Jackass: Bezwstydny dziadek 0,5 01/11/2020 Mój świąteczny hotelik 01/11/2020 303. Bitwa o Anglię 01/11/2020 Piotruś Królik: Sezon 1 01/11/2020 Piotruś Królik: Sezon 2 01/11/2020 Sposób na teściową 01/11/2020 Barbie Dreamhouse Adventures: Go Team Roberts 01/11/2020 Najlepszy 01/11/2020 Jackass 3D 01/11/2020 Cienki Bolek 01/11/2020 Jackass: Bezwstydny dziadek 01/11/2020 Voice 01/11/2020 Fandry 01/11/2020 Garfield 01/11/2020 Święta na zamówienie 01/11/2020 Święta na Alasce 01/11/2020 Dennis rozrabiaka 01/11/2020 Zmartwychwstały 01/11/2020 Współczesna rodzina: Sezon 10 01/11/2020 Regiment Diaries 01/11/2020 The Good Detective 01/11/2020 Święta jak malowane 01/11/2020 W samo południe 01/11/2020 Córka Trenera 01/11/2020 Młody genius I kłopotliwe wynalazki 01/11/2020 Idealny facet 01/11/2020 Garfield 01/11/2020 Siódmy znak 01/11/2020 Słońce Pana 02/11/2020 Faceci z misją 03/11/2020 Wystrzałowa misja 04/11/2020 Ony More Try 05/11/2020 Alone/Together 05/11/2020 To właśnie życie 06/11/2020 Dojrzewanie wieku średniego 06/11/2020 W pułapce 07/11/2020 Ukryta Gra 08/11/2020 Doctor Stranger 09/11/2020 1920. Wojna I miłość 11/11/2020 Masameer Classics 11/11/2020 Larry the Cable Gue: Remain Seated 12/11/2020 Graceful Friends 12/11/2020 First Love 12/11/2020 The Beginning of Life 2 12/11/2020 A Very Special Love 12/11/2020 Midnight at the Magnolia 15/11/2020 Kuroko’s Basketball 15/11/2020 Polly Pocket 15/11/2020 Dobrzy gliniarze 16/11/2020 An Evening With Robin Williams 16/11/2020 Birth of a Beauty 17/11/2020 Piksele 18/11/2020 Isa Pa with Feelings 19/11/2020 Hyde, Jekyll I ja 19/11/2020 My Amnesia Girl 19/11/2020 Legiony 20/11/2020 American Gangster 22/11/2020 Scott Pilgrim kontra świat 22/11/2020 Druhny 22/11/2020 Stan gry 22/11/2020 Jeszcze dłuższe zaręczyny 22/11/2020 The Suit 23/11/2020 Valentino 24/11/2020 Faceci z misją 24/11/2020 Andhaghaaram 24/11/2020 Dziewczyny ze Lwowa: Sezony 1-4 25/11/2020 Fantastica 26/11/2020 Unexpectedly Yours 26/11/2020 Jak wytresować smoka 3 27/11/2020 Szkoła złamanych serc: Sezony 1-7 27/11/2020 Śmierć nadejdzie dziś 2 28/11/2020