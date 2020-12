W ostatnich latach nie było chyba popularniejszego serialu Netfliksa niż "Dom z papieru". Na punkcie hiszpańskiej produkcji oszalał cały świat i przygody grupy współczesnych Robin Hoodów, okradających madrycką mennicę doczekały się wkrótce kontynuacji. Niebawem powstanie remake "Domu z papieru", który rozegra się w Korei.

"La casa de papel", bo tak w oryginale nazywa się produkcja, osiągnęła sukces dzięki intrygującym bohaterom, trzymającej w napięciu fabule i niespodziewanym zwrotom akcji. Z tych powodów po pierwszych dwóch sezonach widzowie domagali się większej ilości odcinków. Wkrótce powstały dwie kolejne przygody, które nie tylko komplikowały i tak zagmatwaną sytuację głównych bohaterów, ale również wprowadziły nowe postacie.

Obecnie fani serialu czekają na jego zakończenie, czyli sezon piąty. Jednocześnie Netflix pracuje nad remakiem "Domu z papieru". Platforma ogłosiła nowe przedsięwzięcie - serial, który będzie koreańską adaptacją kultowego hiszpańskiego hitu. Akcja serialu rozegra się na Półwyspie Koreańskim. Reżyserem adaptacji został Kim Hong-sun - twórca takich telewizyjnych produkcji jak "The Guest", "Voice" i "Black", a zarazem uznany autor kryminałów fantastycznych.

Za scenariusz odpowiedzialny jest Ryu Yong-jae wraz z zespołem, w którego portfolio znajdują się już jedna z produkcji Netfliksa zatytułowana "Hologramowa miłość" ("My Holo Love"), a także serial koreańskiej stacji tvN "Pamiętnik psychopaty" ("Psychopath Diary").

Nowe wcielenie "Domu z papieru" to efekt współpracy BH Entertainment i Contents Zium. Twórca i producent wykonawczy oryginalnego "Domu z papieru" - Alex Pina, skomentował powstawanie remake'u.

Koreańscy twórcy od lat rozwijali swoją własną kulturę audiowizualną i specyficzny język. Podobnie jak w przypadku naszego serialu, udało się im przełamać kulturowe granice, przez co stali się punktem odniesienia dla tysięcy widzów na świecie, zwłaszcza tych młodych. To fascynujące, że świat Domu z papieru był dla kogoś na tyle ciekawy, że podjął się jego adaptacji. Myślę, że fakt przeniesienia miejsca akcji na Półwysep Koreański to znacząca zmiana, z której jestem bardzo zadowolony.