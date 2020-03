Nowy Kapitan Ameryka w akcji na nagraniu z planu zdjęciowego serialu "Falcon and the Winter Soldier" [WIDEO]

Już za kilka miesięcy fani Kapitana Ameryki będą mogli śledzić przygody jego dwóch wiernych przyjaciół w serialu "Falcon and the Winter Soldier". W nadchodzącej produkcji Marvela zobaczymy też następcę Steve'a Rogersa - U.S. Agenta, który będzie zastępował superbohatera z ramienia rządu. Jak grany przez Wyatta Russella bohater prezentuje się w akcji?

"Falcon and the Winter Soldier" - U.S. Agent na nagraniu z planu

Na Twitterze pojawiło się zakulisowe wideo, ukazujące zdjęcia do jednej ze scen nadchodzącego serialu. Widzimy na nim jak John Walker w stroju do złudzenia przypominającym kostium Kapitana Ameryki, walczy z grupą agresywnych osób.

Nagranie pochodzi prawdopodobnie z tego samego dnia zdjęciowego, podczas którego uchwycono U.S. Agenta ze swoją tarczą.

Na podstawie powyższych przecieków trudno powiedzieć, co dokładnie wydarzy się w serialu, ale można wywnioskować, że Falcon nie zostanie zaakceptowany przez rząd jako oficjalny następca Steve'a Rogersa. Z tego powodu wojsko powoła do służby własnego superbohatera, który zostanie zmanipulowany przez antagonistę znanego z drugiej części filmowych przygód Kapitana Ameryki - Helmuta Zemo. Falcon i Winter Soldier będą musieli pokonać zagrożenie.

U.S. Agent zadebiutował w 354. numerze komiksu "Captain America" z 1989 roku i został stworzony przez Marka Gruenwalda oraz Paula Neary'ego. Przez pewien czas zastępował Rogersa, który zrezygnował ze służby. U.S. Agent cechował się o wiele bardziej radykalnym podejściem do patriotyzmu. Z czasem dołączył do West Coast Avengers.

"Falcon and the Winter Soldier" - kiedy premiera?

Serial w reżyserii Kari Skogland trafi na platformę Disney+ w sierpniu 2020 roku. Na razie nie zdradzono dokładnej daty premiery. W produkcji oprócz Russela wystąpią Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp, Wyatt Russell, Noah Mills, Carl Lumbly oraz Daniel Brühl.

