Nowy komiks "Stranger Things" wyjaśni tajemnice 3. sezonu. O czym konkretnie opowie?

Serial braci Duffer ma to do siebie, że wiele kwestii pozostawia niedopowiedzianych, tak by widzowie mieli duże pole do interpretacji i "dopowiadania" sobie fabuły. Wiele wątków zostało rozbudowanych na kartach opowieści graficznych, które ukazują się od jakiegoś czasu. Na premierę czeka kolejny zeszyt od Dark Horse, który przybliży nam losy Dustina przed startem 3. sezonu "Stranger Things".

Nowy komiks "Stranger Things" wyjaśni wiele tajemnic 3. sezonu

Gdy rozpoczyna się 3. sezon, Dustin wraca z letniego obozu znanego jako Camp Know Where. Jedyne informacje jakie posiadaliśmy na temat pobytu chłopaka na wakacjach, był fakt, iż znalazł tam dziewczynę (którą przez większość sezonu braliśmy za owoc jego wyobraźni). Teraz przyjdzie nam jednak poznać dokładne losy chłopaka na obozie. Czyżby szykował się "Piątek trzynastego" w stylu Hawkins?

Komiks "Stranger Things: Science Camp" składał się będzie z 4 zeszytów. Opis jego fabuły brzmi:

" Dustin przybywa na Camp Know Where, gdzie musi zmierzyć się z nową hierarchią społeczną, tym razem bez wsparcia swojej grupy Hawkins. Oprócz prześladowania ze strony rówieśników, uczestnicy obozu zmierzą się z innym zagrożeniem. Tajemnicza postać o złowrogich zamiarach przybywa, by zakłócić pogodną scenerię lasu. "

Autorką komiksu jest Jody Houser, zaś za rysunki odpowiadają Edgar Salazar, Keith Champagne i Marissa Louise. "Stranger Things: Science Camp" trafi do sprzedaży 30 września 2020 roku.