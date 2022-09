Nowy zwiastun "Rodu smoka" zapowiedział nam skok w czasie i zmianę obsady [WIDEO]

Ród smoka - zobaczcie zapowiedź 6. odcinka

Wszystkie osoby, które czytały książki wiedzą doskonale, że największe jazdy, brutalność i seks na nas jeszcze czekają - i to najprawdopodobniej dopiero w kolejnych sezonach. Nie mniej, HBO Max zaprezentowało światu przedsmak 6. odcinka, w którym na widzów czeka pierwszy poważny skok w czasie.

Alicent i Rhaenyra są teraz dorosłymi kobietami z kilkorgiem dzieci, król Viserys Targaryen jest już właściwie na łożu śmierci, a jego brat, Daemon Targaryen nadal knuje i kombinuje jak zagarnąć dla siebie jak najwięcej władzy. Pojawiają się też nowe smoki, a także kolejne pokolenie Targaryenów, które dopiero posmakuje świata intryg i przepychanek o tron:

Oglądaj

Przeskok w czasie to również nowe twarze w obsadzie - do tej pory młodszą wersję Alicent grała Emily Carey. Od 6. odcinka "Rodu smoka" w tej roli zobaczymy Olivię Cooke. To nie jedyna nowa twarz w obsadzie. Podobny los czekał księżniczkę Rhaenyrę, którą dotychczas grała Milly Alcock. Teraz w bohaterkę wcieli się Emma D'Arcy.

W nowych odcinkach pojawi się też m.in. Tom Glynn-Carney, który wcielił się w nastoletniego Aegona II. Poznamy też inne dzieci obu bohaterek.

Kolejny odcinek "Rodu smoka" trafi na platformę HBO Max już 26 września 2022 roku. W rolach głównych wystąpili Paddy Considine, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel i Graham McTavish.