Obejrzyj kultowy serial animowany zupełnie za darmo! Hasbro zachęca do zostania w domu

Lata 80. były złotą erą popkultury. Wtedy narodziły się postacie, które do tej pory rozpalają wyobraźnię milionów osób na całym świecie. Jedną z takich marek była stworzona przez Hasbro linia G.I. Joe, która nie tylko oferowała zabawki, ale również komiksy i kreskówkę. Serial animowany o przygodach nieustraszonych wojaków pojawił się całkowicie za darmo na oficjalnym kanale YouTube przedsiębiorstwa.

"G.I. Joe" - za darmo na YouTube

Trudno powiedzieć co sprawiło, że włodarze Hasbro zdecydowali się na udostępnienie miniserialu "G.I. Joe: A Real American Hero" za darmo w sieci. Jednym z powodów może być epidemia koronawirusa. W ten sposób firma może włączyć się do walki z pandemią i skłonić fanów walecznych żołnierzy do zostania w domu. Innym powodem mogą być nowe figurki z serii G.I. Joe zaprezentowane podczas konwentu Toy Fair 2020.

Bez względu na powód, fani G.I. Joe powinni być zadowoleni. Całkowicie za darmo mogą obejrzeć kreskówkę z 1983 roku, która w pewnych kręgach jest kultowa. Na oficjalnym kanale YouTube Hasbro zamieszczono wszystkie 15 odcinków produkcji, na której wychowało się pokolenie dzisiejszych trzydziestoparolatków.

Marka G.I. Joe narodziła się w 1964 roku i początkowo była znana z militarnych figurek, które z czasem przerodziły się w serię Action Man. w latach 80. postanowiono nieco zmienić wizerunek G.I. Joe. Z tego powodu firma Hasbro weszła we współpracę z Marvel Comics. Do życia powołano 3,75 calowe figurki. Scenarzyści Domu Pomysłów dostali za zadanie stworzyć biografie nowych bohaterów i opisać fabułę, która skłoniłaby potencjalnych klientów do kupna zabawek.

Komiks "G.I. Joe: A Real American Hero", który zadebiutował w 1982 roku za sprawą Larry'ego Hamy, Jima Shootera, Toma DeFalco, Archiego Goodwina i Nelsona Yomtova okazał się wielkim hitem. Seria istniała przez kolejne 12 lat. Szybko wyprodukowano też serial stworzony przez Marvel Productions, Sunbow Productions i Toei Animation.

Produkcja opowiada o elitarnej grupie żołnierzy, których zadaniem jest ochrona świata przed złowieszczą organizacją COBRA. Miniserial zadebiutował z 15 odcinkami, które zostały udostępnione na YouTube. Po jego pozytywnym odbiorze powołano do życia kolejne dwa o wiele dłuższe sezony "G.I. Joe: A Real American Hero". Emisję przygód tytułowej jednostki zakończono w roku 1986, ale rok później ukazał się pełnometrażowy spin-off serialu pod tytułem "G.I. Joe: The Movie". Na razie nie wiadomo, czy Hasbro zdecyduje się zamieścić na swoim kanale pozostałe 95 odcinków serialu. Miejmy nadzieję, że tak się stanie.

