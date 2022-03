"Nie lubię piasku. Jest szorstki i drażniący. Wszędzie się wciska". Jeśli wy również za nim nie przepadacie, to nowy zwiastun serialu "Obi-Wan Kenobi" was pewnie nie zachęci.

Obi-Wan Kenobi - oto zwiastun serialu

10 lat po wydarzeniach przedstawionych w "Zemście Sithów", Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) mieszka na pustyni, gdzie z daleka chroni potomstwo swojego najlepszego przyjaciela Anakina Skywalkera (Hayden Christensen). Były Mistrz Jedi zostaje jednak wplątany w intrygę, która zmusza go do chwilowego zrezygnowania ze swojego pustelniczego trybu życia.

Tak mniej więcej możemy podsumować fabularnie nadchodzący serial "Obi-Wan Kenobi", który już w maju zadebiutuje na platformie streamingowej Disney+. Wiemy, że w intrygę zamieszani będą m.in. Inkwizytorzy, rodzina Luke'a Skywalkera, a także sam Darth Vader. Materiał zobaczycie poniżej:

Oglądaj

Patrząc na trend obecny w serialach ze świata "Star Wars", to nie będziemy zdziwieni, jak w którym z odcinków pojawi się Ahsoka Tano, której solowy serial mamy zobaczyć w niedalekiej przyszłości. Ta w końcu była całkiem aktywna w czasach Rebelii, często walczyła z Inkwizytorami, a także dobrze zna Obi-Wana.

To mogłoby natomiast poprowadzić nas do aktorskiego debiutu Admirała Thrawne'a, który może zostać zaangażowany do osobistego poszukiwania uciekinierów Jedi. Taki obrót zdarzeń sprytnie łączyłoby "Obi-Wana" z serialem o Ahsoce - wszystko bowiem sugeruje, że to właśnie Thrawne będzie głównym antagonistą produkcji o byłej uczennicy Anakina Skywalkera.

Możliwości jest naprawdę mnóstwo i będziemy bardzo zdziwieni, jeśli Edgerton, Piesse i Christensen to będą jedyne znajome twarze, które zobaczymy w "Obi-Wanie Kenobim". W pozostałych rolach zobaczymy natomiast Kumaila Nanjianiego, Indirę Varmę, Ruperta Frienda, O’Shea Jacksona Jr., Sung Kanga, Mayę Erskine, Simone Kessell oraz Benny'ego Safdiego.

Serial "Obi-Wan Kenobi" zadebiutuje na Disney+ 25 maja 2022 roku.