"Obi-Wan Kenobi" miał być pierwotnie trylogią filmów, a nie serialem. Co wiemy o projekcie?

Wszystko dlatego, że "Obi-Wan: Kenobi" miał być pierwotnie trylogią filmów, a nie serialem i powstały nawet scenariusze do dwóch z trzech produkcji. Sporo informacji na ten temat zdradził scenarzysta Stuart Beattie, który był odpowiedzialny za skrypty do trylogii - jego pomysły zostały nawet wykorzystane przez Disneya w nowym projekcie.

Beattie jest odpowiedzialny za fabułę pierwszego, drugiego i finałowego odcinka "Obi-Wana Kenobiego" - wszystko dlatego, że pierwotnie pierwszy film miał opowiadać właśnie o tym, jak Kenobi wybacza sobie po wydarzeniach z "Zemsty Sithów". Scenarzysta opowiedział o tym w rozmowie z The Direct:

Jak sprzedawałem ten pomysł Lucasfilm, to powiedziałem im - tu są tak naprawdę trzy historie. Bo tyle dróg musi przejść Obi-Wan, by stać się Benem. Pierwsza to był pierwszy film, który stał się w końcu serialem. Tam przekaz był prosty - oddaj się woli Mocy. Zostaw dzieciaka w spokoju, uwierz w Moc, wszystko jakoś się ułoży. Dlatego drugi film opowiadał o tym, jak Ben doszedł do tego, by poświęcić swoje życie dla Luke'a i dla dobra galaktyki. To świetny moment, ikoniczny, ale kompletnie niespodziewany. To wymagało od Bena pewnego skrupulatnego planowania.