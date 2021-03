"Obi-Wan Kenobi" - poznaliśmy pełną obsadę serialu. Wiemy też, kiedy ruszą zdjęcia

W nadchodzącym serialu Ewan McGregor ponownie wcieli się w tytułowego Mistrza Jedi, który pokaże nam historię "Starego Bena". Akcja produkcji rozgrywa się 10 lat po pojedynku Kenobiego z Anakinem Skywalkerem. Wcielający się w drugiego z panów Hayden Christiansen również powróci w produkcji - tym razem jednak jako Darth Vader. Zdjęcia do serialu ma ruszyć już w kwietniu 2021 roku.

W serialu mają się pojawić oprócz tego Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell oraz Benny Safdie. Deborah Chow, która wyreżyserowała dwa odcinki popularnego "The Mandalorian", stanie za kamerą omawianej produkcji.

Ewan McGregor niedawno był gościem programu Eddiego Izzarda, gdzie opowiedział co nieco na temat plotek dotyczących produkcji i tego, jak szykuje się do powrotu do roli Obi-Wana:

Zaczynamy pracę wiosnę i będziemy nagrywali w Los Angeles. Mocno mnie bawi, że co tydzień w sieci pojawiają się inne informacje. Ojciec podsyła mi jakieś linki i mówi: "A czy wy nie mieliście nagrywać w LA?". Tabloidy wymyślają jakieś niestworzone rzeczy - a to Boston, a to Atlanta, a to jakieś inne pokręcone miejsce. W ogóle będziemy to kręcili tak, jak "The Mandaloriana". Będziemy korzystali z tej samej technologii. Bardzo fajna sprawa, mnie się niezwykle podoba. Bardzo westernowy klimat. To cudowne.