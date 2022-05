"Obi-Wan Kenobi" - serial ma przypominać klimatem bardziej "Logana" i "Jokera", niż "Star Wars"

Obi-Wan Kenobi - serial będzie przypominał Jokera i Logana?

Do premiery serialu zostało zaledwie kilka tygodni, więc o produkcji stopniowo zaczynamy się dowiadywać coraz więcej. Wiemy oczywiście, że akcja "Obi-Wana Kenobiego" będzie się rozgrywała około 10 lat po wydarzeniach z "Zemsty Sithów", a tytułowy mistrz Jedi będzie musiał na chwilę spuścić z oka Luke'a Skywalkera i rozprawić się z kilkoma Inkwizytorami.

Niedawno odbyła się oficjalna wirtualna konferencja prasowa dotycząca nowego filmu, podczas której reżyser Deborah Chow zdradziła co nieco na temat "Obi-Wana". Artystka wyjaśniła, że przygotowując produkcję inspirowała się mocno produkcjami dla dorosłych od Marvela i DC - mowa o "Loganie" i "Jokerze". Obie produkcje były pewnego rodzaju dekonstrukcją tytułowych postaci, co urzekło Chow.

Reżyser cieszyła się, że dostała kilka odcinków na to, by dociekliwie skupić się na charakterze postaci, zrobieniu dokładnego rysu psychologicznego Obi-Wana, jego podejściu do wydarzeń z Rozkazu 66, a także ogólnego stosunku do upadłego Zakonu Jedi:

Najbardziej ekscytującą rzeczą była możliwość stworzenia opowieści pchanej przez głównego bohatera, podobnie jak "Logan", czy "Joker", ale oczywiście utrzymanej w nieco innym tonie. Chodzi mi o wzięcie na tapet tej ikonicznej postaci z legendarnej franczyzy i dokładne zagłębienie się w jej psychologię. To dla mnie było bardzo inspirujące, zwłaszcza, że mogłam przy okazji wykorzystać świetną mitologię Star Wars.

Wiemy, że oprócz Ewana McGregora i Haydena Christensena (który powróci w roli Dartha Vadera), w serialu zobaczymy też m.in. wspomnianego Kumaila Nanjianiego, Indirę Varmę, Ruperta Frienda, O’Shea Jacksona Juniora, Sung Kanga, Mayę Erskine, Simone Kessell oraz Benny'ego Safdiego. Dwa pierwsze odcinki zadebiutują na Disney+ już 27 maja 2022 roku.

My natomiast pierwsze kilka odcinków będziemy mogli oficjalnie i legalnie obejrzeć już 14 czerwca, kiedy to Disney+ wystartuje w Polsce.