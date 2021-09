"Obi-Wan Kenobi" spełni oczekiwania fanów? Ewan McGregor złożył obietnicę

Ewan McGregor stwierdził niedawno, że nadchodzący spin-off Star Wars o tytule "Obi-Wan Kenobi" ma nas nie zawieść. Aktor otrzymał w niedzielę 19 września 2021 roku swoją pierwszą nagrodę Emmy za serial "Halston", a po imprezie gwiazdor opowiedział co nieco o swoim nadchodzącym projekcie ze świata "Gwiezdnych wojen".

McGregor stwierdził, że produkcja jest "zupełnie innym doświadczeniem", niż praca z George'em Lucasem przy trylogii prequeli "Star Wars". Aktor ponownie miał okazję pracować z Haydenem Christiansenem, który grał Anakina Skywalkera/Dartha Vadera. Jak powiedział w rozmowie z portalem Deadline:

Skończyliśmy nagrania naszego serialu, co było bardzo, ale to bardzo miłym doświadczeniem. Naprawdę dobrze pracowało nam się z reżyser Deborą Chow i wierzę, że was nie zawiedziemy. Nowa technologia stosowana przy tym serialu była naprawdę interesująca i to było zupełnie inne doświadczenie, niż nagrywanie oryginalnych trzech filmów.