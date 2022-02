"Obi-Wan Kenobi" - w serialu pojawi się wiele znajomych twarzy. Oto lista powracających postaci

Obi-Wan Kenobi - które postaci ze Star Wars powrócą w serialu?

O "Obi-Wanie Kenobim" wiemy dość sporo, ale na trzy miesiące przed premierą mieliśmy okazję zobaczyć tylko i wyłącznie oficjalny plakat produkcji. Żadnych zdjęć, materiałów zakulisowych, zwiastuna, czy nawet teasera. To miało się zmienić podczas Super Bowl, ale Disney postawił na promocję dwóch nadchodzących produkcji z MCU (mowa o "Moon Knight" i "Doktorze Strange'u 2").

Wciąż pojawiają się jednak plotki na temat nadchodzącej produkcji z Ewanem McGregorem w roli głównej. Jak podaje portal Making Star Wars, na planie serialu zauważono Jimmy'ego Smitsa, który w filmach George'a Lucasa wcielał się w senatora Baila Organę, adoptowanego ojca księżniczki Lei. Ten nagrywał sceny z McGregorem, co jest dość zrozumiałe - w końcu tylko Obi-Wan, Organa i wujostwo Luke'a (no i Yoda) znali prawdziwą tożsamość niemowlaka.

Mistrz Jedi najprawdopodobniej zostaje wezwany przez Organę do pomocy. Sprawa musi być poważna, bowiem trudno sobie wyobrazić, żeby Obi-Wan miał opuścić Luke'a Skywalkera z byle jakiego powodu.

Wiemy na pewno, że oprócz Organy w serialu powrócą Joel Edgerton w roli Owena Larsa oraz Bonnie Piesse jako Beru Lars. Do listy możemy oczywiście dodać Haydena Christensena, który ponownie wcieli się w Dartha Vadera (pojawi się w scenach, kiedy Sith jest bez maski, a może także we flashbackach), a teraz też Smitsa.

Patrząc na trend obecny w serialach ze świata "Star Wars", to nie będziemy zdziwieni, jak w którym z odcinków pojawi się Ahsoka Tano, której solowy serial mamy zobaczyć w niedalekiej przyszłości. Ta w końcu była całkiem aktywna w czasach Rebelii, często walczyła z Inkwizytorami, a także dobrze zna Obi-Wana.

To mogłoby natomiast poprowadzić nas do aktorskiego debiutu Admirała Thrawne'a, który może zostać zaangażowany do osobistego poszukiwania uciekinierów Jedi. Taki obrót zdarzeń sprytnie łączyłoby "Obi-Wana" z serialem o Ahsoce - wszystko bowiem sugeruje, że to właśnie Thrawne będzie głównym antagonistą tej produkcji.

Możliwości jest naprawdę mnóstwo i będziemy bardzo zdziwieni, jeśli Smits, Edgerton, Piesse i Christensen to będą jedyne znajome twarze, które zobaczymy w "Obi-Wanie Kenobim". W pozostałych rolach zobaczymy natomiast Kumaila Nanjianiego, Indirę Varmę, Ruperta Frienda, O’Shea Jacksona Jr., Sung Kanga, Mayę Erskine, Simone Kessell oraz Benny'ego Safdiego.

Serial "Obi-Wan Kenobi" zadebiutuje na Disney+ 25 maja 2022 roku.