Obsada „Daredevila” ponownie razem. Obejrzyj serial razem z ekipą produkcji

W czasie kwarantanny coraz bardziej popularne stają się wydarzenia z udziałem twórców oraz członków obsady znanych i lubianych filmów, i seriali. Jak podaje amerykański portal The Wrap w ostatnim czasie odbyło się co najmniej 16 tego rodzaju spotkań.

Daredevil Watch Party – kto weźmie udział?

Teraz wiemy, że w najbliższy czwartek, 30 kwietnia na Twitterze odbędzie się specjalna sesja wspólnego oglądania z udziałem serialu Marvela i Netfliksa „Daredevil”. Odcinkiem na tapecie będzie epizod „Blindsided” z 3., ostatniego sezonu serialu. Wspólny seans rozpocznie się w czwartek o 21.00 czasu wschodnioamerykanskiego, czyli o 3.00 w piątek czasu polskiego. Aby wziąć w nim udział wystarczy wejść w tym czasie na konto showrunnera 3. sezonu Erika Olesona – @erikoleson.

W spotkaniu wezmą udział Erik Oleson, showrunner ostatniego sezonu serialu oraz jego gwiazdy: Deborah Ann Woll (Karen Page), Vincent D'Onofrio (Wilson "Kingpin" Fisk), Wilson Bethel (Dex Poindexter), Jay Ali (Ray Nadeem), i Amy Ruthberg (Marci Stahl). Uczestnictwa nie potwierdzili niestety Charlie Cox i Elden Henson (Matt Murdock/Daredevil i Foggy Nelson), dwóch głównych aktorów produkcji.

Wiadomo natomiast, że do ekipy dołączy wieloletni współpracownik Marvela, kaskader Chris Brewster. Biorąc pod uwagę, że odcinek w znaczącym stopniu wypełniony jest akcją, jego uwagi mogą być najciekawsze ze wszystkich.

Sukces serialu „Daredevil”

Serial „Daredevil” emitowany był przez platformę streamingową Neflix w latach: 2015-2018. Był pierwszym z serii produkcji w odcinkach stworzonych we współpracy wytwórni Marvel z gigantem VOD.

Jego sukces przyczynił się do powstania także seriali: „Jessica Jones”, „Luke Cage”, „Iron Fist”, a także produkcji, w której bohaterowie tych seriali łączyli siły, aby wspólnie walczyć ze złem – „The Defenders”. Formuła przypominała więc wzajemnie powiązane uniwersum MCU. Pojawienie się postaci Punishera w drugim sezonie przetarło też szlaki dla serialu „The Punisher”.

Produkcje Netfliksa luźno nawiązywały do wydarzeń, znanych z Marvel Cinematic Universe, a w trakcie emisji kilkakrotnie pojawiały się także plotki, że bohaterowie serialu mogliby trafić do filmowego świata. Teraz wiemy, że finalnie tak się nie stało. Fani wciąż jednak liczą na udział Daredevila w kinowym świecie Marvel Cinematic Universe w przyszłości i szczerze orędują za ponowym angażem Charliego Coxa do tej roli.

