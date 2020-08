Ocenzurowany odcinek serialu "Czarno to widzę" o Donaldzie Trumpie i Baracku Obamie trafił do sieci

4. sezon serialu "Czarno to widzę" emitowany był na przełomie 2017 i 2018 roku. Jeden z odcinków, zatytułowany "Please Baby Please", nie mógł się jednak ukazać. Stacja ABC, emitująca serial, nie wyraziła bowiem na to zgody. Teraz jednak epizod ujrzał światło dzienne. Skąd to zamieszanie?

"Czarno to widzę" - ocenzurowany odcinek ostatecznie ukazał się w sieci

Rzeczony odcinek miał mieć premierę na początku 2018 roku. Tak się jednak nie stało, gdyż włodarze stacji ABC postanowili go zablokować. Powód? Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem telewizji poszło o niemożliwe do przezwyciężenia twórcze różnice.

Podkreślono przy tym, że "Czarno to widzę" to produkcja, która zawsze była w stanie poruszać ważne społeczne kwestie z odpowiednią dozą wyczucia, a poczucie humoru mieściło się we właściwych ramach. Tym razem telewizja widocznie uznała, że granica została przekroczona. Jak bowiem podaje portal Deadline, odcinku "Please Baby Please" spotykany dwie postacie: Złego Króla, którym jest Donald Trump, oraz Księcia Barry'ego w osobie Baracka Obamy. Całość miała za zadanie ukazać problem instytucjonalnej dyskryminacji w Stanach Zjednoczonych.

Odcinek ostatecznie, po dwóch latach, ujrzał światło dzienne. Jednak nie w telewizji ABC, a na platformie Hulu. Sprawę skomentował twórca serialu, Kenya Barris, za pośrednictwem mediów społecznościowych.