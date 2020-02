Odcinek specjalny "Przyjaciół" zarobi miliard dolarów? To najwyższa kwota w historii telewizji!

"Przyjaciele" to jeden z najpopularniejszych seriali w historii telewizji. Perypetie szóstki bohaterów śledziły miliony ludzi na całym świecie i nawet dziś, 16 lat po emisji ostatniego odcinka, sitcom cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Wierni fani stale do niego powracają, a z upływem lat ich liczba tylko się powiększa. Nic zatem dziwnego, że twórcy są pewni sukcesu odcinka specjalnego, który ukaże się już wkrótce. Kwota 1 miliarda dolarów robi jednak wrażenie. A właśnie tyle, zgodnie z prognozami, zarobić ma powrót Joeya, Phoebe, Moniki, Chandlera, Rossa i Rachel.

Magazyn The Sun opublikował wypowiedź anonimowego źródła związanego z produkcją odcinka specjalnego. Zgodnie z tą wypowiedzią, twórcy spodziewają się historycznego przychodu rzędu miliarda dolarów. Byłby to absolutny rekord i najwyższy zarobek w historii telewizji. Źródło zapewniło również, że umowa oficjalnie opiewa na ten jeden, specjalny odcinek. Jest jednak nadzieja, że przy tak olbrzymim zarobku i ciepłym przyjęciu ze strony fanów, padnie decyzja o dalszej kontynuacji.

Zdaniem źródła, miliard dolarów to w tym przypadku kwota jak najbardziej realna i możliwa do osiągnięcia.

To byłaby wypłata, jakiej świat jeszcze nie widział. Włączając w to prawa do emisji, gażę aktorów [która ma wynosić po 2.5 mln od osoby - przyp. red.], spin-offy i gadżety. To byłby historyczny miliard w obszarze TV. "