Oficjalnie ruszyła produkcja "House of the Dragon". Zobaczcie zdjęcie z planu

HBO oficjalnie potwierdziło, że ruszyła produkcja kolejnego spin-offu "Gry o tron" o tytule "House of the Dragon". Zobaczcie zdjęcie obsady.

House of the Dragon - ruszyła produkcja nowego serialu HBO

HBO ogłosiło oficjalnie, że ruszyła już produkcja nowego spin-offu "Gry o tron". Serial jest tworzony przez George'a R.R. Martina, Ryana Condala oraz Miguela Sapochnika i według informacji ze strony HBO, "House of the Dragon" ma zadebiutować już w 2022 roku.

Stacja poinformowała nas za pomocą swojego Twittera, przedstawiając zdjęcie głównych członków obsady, którzy czytali scenariusz zachowując odpowiedni dystans między sobą:

Na zdjęciu widzimy oczywiście obsadę serialu. Wśród gwiazd "House of the Dragon" znaleźli się: Paddy Considine, Olivia Cooke, Matt Smith, Emma D’Arcy, Fabien Frankel. Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best oraz Sonoya Mizuno.

Serial będzie bazował na książce "Fire & Blood" Martina, która rozgrywa się na 300 lat przed wydarzeniami z "Gry o tron". Produkcja opowiada nam o rodzie Targaryenów. Considine gra króla Viserysa, Cooke wciela się w Alice Hightower, D'Arcy będzie księżniczką Rhaenyrą, natomiast Matt Smith będzie księciem Daemonem.

"House of the Dragon" został stworzony przez Martina i Condala. Drugi z panów napisał scenariusz do odcinka pilotażowego, który tak bardzo spodobał się HBO, że stacja zleciła stworzenie całego sezonu. Condal wraz z Miguelem Sapochnikiem są showrunnerami serialu, a także producentami wykonawczymi (razem z Martinem). Pierwszy sezon ma liczyć 10 odcinków i zgodnie z zapowiedzią, "House of the Dragon" ma zadebiutować w 2022 roku.