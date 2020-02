Ohydna scena seksu w nowym odcinku "The Walking Dead". Fani nie kryją zniesmaczenia

"The Walking Dead" to produkcja, która ma na koncie wiele wzlotów i upadków. Sezony 7-9 nie cieszyły się przychylnością widzów, jednak najnowsza seria dała nadzieję na powrót do przyzwoitego poziomu. Nic zatem dziwnego, że fani z wypiekami na twarzy czekali na najnowsze odcinki. 24 lutego 2020 roku zadebiutował pierwszy odcinek sezonu 10B i z miejsca wywołał olbrzymie emocje. O dziwo nie jest to radość, a... obrzydzenie. Twórcy zaserwowali nam bowiem jedną na najobrzydliwszych scen seksu w historii nie tylko serialu, ale telewizji w ogóle.

"The Walking Dead" - ohydna scena seksu zniesmaczyła fanów

W poprzednich odcinkach byliśmy świadkami tego, jak Negan (po ucieczce z więzienia) zasila szeregi Szeptaczy. Mimo niechęci i podejrzliwości ze strony Bety, były przywódca Zbawców odnajduje się w nowym środowisku całkiem nieźle. Kredytem zaufania obdarzyła go Alfa, a w najnowszym odcinku wezwała na prywatną audiencję. To, co w przekonaniu Negana, miało skończyć się jego śmiercią, przeistoczyło się w najohydniejszą scenę seksu, jaką przyszło nam oglądać w ostatnim czasie. Lub w ogóle.

Fani "The Walking Dead" oczywiście zareagowali. Internet zalała fala wpisów zniesmaczonych fanów, którzy długo nie mogli się zdecydować, co właściwie obrzydziło ich najbardziej. Ostatecznie okazała się być tym nie maska, którą Alfa przez cały czas miała na twarzy, a fakt, że bohaterowie nie zdjęli skarpetek (i butów).

Rzeczony odcinek zadebiutuje w Polsce dziś o 22:00 na kanale FOX. Kolejne epizody pojawiać się będą co tydzień.

