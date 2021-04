Olivia Colman i Emilia Clarke dołączyły do obsady serialu "Secret Invasion" Marvela. Kogo zagrają?

Secret Invasion - do obsady dołączyły Olivia Colman i Emilia Clarke

Jak podaje Variety, Marvel Studios dodał dwa bardzo głośne nazwiska do obsady jednego ze swoich nadchodzących seriali - Olivia Colman z "The Crown" i Emilia Clarke z "Gry o tron" mają się pojawić w "Secret Invasion", nowej produkcji na Disney+.

Niestety, na razie nie zdradzono, jakie role przypały Colman i Clarke. Trudno jest nawet strzelać, o które postaci z komiksów chodzi - "Secret Invasion" było ogromnym wydarzeniem. Na kartach zeszytów Marvela pojawiały się dosłownie setki mniej i bardziej znanych bohaterów.

Dla Clarke to będzie druga franczyza Disneya, w której zagra jedną z głównych ról - aktorka pojawiła się w nieco zapomnianym filmie "Han Solo: Gwiezdne wojny - historie".

Nadchodzący serial będzie miał naprawdę mocną obsadę. Potwierdzono już, że zobaczymy Samuela L. Jacksona w roli Nicka Fury'ego oraz Bena Mendelsohna, który znów wcieli się w Talosa. Wcześniej poinformowano również, że Kingsley Ben-Adir z filmu "One Night in Miami" będzie jednym z głównych bohaterów serialu.

Tak jak wspomnieliśmy, "Secret Invasion" było ogromnym wydarzeniem w komiksach - Kevin Feige stwierdził jednak w rozmowie z Comicbook.com, że nie powinniśmy spodziewać się takiej skali w nadchodzącej serialu. Szef Marvel Studios zdradził, że twórcy skupiają się na tym, by opowiedzieć trzymającą w napięciu historię, a nie upychać występy gościnne znanych bohaterów:

Cóż, w komiksowym "Secret Invasion" było dużo więcej postaci, niż w "Endgame". Ten serial będzie raczej platformą dla popisów Sama Jacksona i Bena Mendelsohna, a także próbą pokazania interesującej historii z komiksów. Dlatego raczej skupiamy się na fabule, aniżeli na wciskaniu na siłę występów gościnnych naszych gwiazd.

"Secret Invasion" zostanie napisane i wyprodukowane przez Kyle'a Bradstreeta. To będzie kolejny serial od Disney+ - zadebiutowały już "WandaVision" i "The Falcon and the Winter Soldier", natomiast kolejne w kolejce są "Loki", "Hawkeye" oraz "Ms. Marvel". Data premiery "Secret Invasion" na razie nie jest znana.