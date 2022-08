"One Punch Man" doczeka się 3. sezonu. Kiedy premiera nowych odcinków popularnego anime?

Przygody Saitamy i Genosa w wersji anime doczekają się kontynuacji. Po ciepło przyjętym pierwszym sezonie i nieco kontrowersyjnej serii drugiej, "One Punch Man" doczeka się kolejnych odcinków.

One Punch Man doczeka się nowych odcinków

"One Punch Man" oficjalnie powraca z 3. sezonem anime. Jeden z najpopularniejszych japońskich seriali ostatnich lat w końcu otrzymał oficjalne zamówienie nowych odcinków, co niewątpliwie ucieszy fanów serii.

Samo potwierdzenie jest zaskoczeniem - 2. sezon miał bardzo, ale to bardzo podzielone opinie ze względu na zmianę studia animacji, co zdenerwowało fanów pierwszych odcinków. Niektórzy wieścili nawet, że to może być koniec animowanych przygód Saitamy.

Na razie fani mogą jednak spać spokojnie. Na razie oczywiście szczegóły nowej serii "One Punch Mana" nie są znane - data premiery jest tajemnicą, ale przynajmniej (sądzimy), że obsada będzie taka sama:

Nadal tajemnicą pozostaje również kwestia wspomnianego studia animacji - pierwszy z nich zrobiło Studio Madhouse. Potem do zrealizowania zatrudniono J.C. Staff, co przyniosło skutki dość opłakane, więc istnieje spora szansa, że 3. sezon "One Punch Mana" zostanie zrealizowany przez jeszcze kolejne studio.

Przypominamy, że 2. seria skończyła się latem 2019 roku, więc czekania było już sporo. Zwolennicy mangi zapowiadają, że fabularnie szykuje się jeden wielki cudowny chaos, więc bez wchodzenia w spoilery, wygląda na to, że warto będzie poczekać kolejne kilka lat.