"Opowieść podręcznej" - 4. sezon doczekał się polskiej daty premiery. Kiedy zobaczymy nowe odcinki?

"Opowieść podręcznej" wraca do HBO GO z najnowszym, czwartym sezonem. W Polsce premiera produkcji odbędzie się zaledwie dzień po premierze amerykańskiej.

Opowieść podręcznej - 4. sezon z polską datą premiery!

W czwartym sezonie serialu "Opowieść podręcznej" June (Elisabeth Moss), jako przywódczyni rebeliantów, staje do walki z Gileadem. Jednak podejmowane przez nią ryzyko przyniesie nieoczekiwane i niebezpieczne nowe wyzwania. Jej dążenie do wymierzenia sprawiedliwości i zemsty, będzie miało na nią olbrzymi wpływ. Ucierpią na tym również relacje, które ceni najbardziej.

Stacja Hulu pracuje obecnie nad piątym sezonem, więc prawdopodobnie w nowych odcinkach zobaczymy jedynie początek prawdziwej wojny z Gileadem.

W obsadzie czwartego sezonu powracają: Elisabeth Moss (nagrodzona za rolę w serialu Złotym Globem), Joseph Fiennes (wyróżniony za swoją kreację nominacją do Emmy), Yvonne Strahovski (nominowana za swoją rolę do Złotego Globu i Emmy), Samira Wiley (nagrodzona za swoją rolę Emmy), Alexis Bledel (nagrodzona za swoją rolę Emmy), Ann Dowd (wyróżniona za swoją kreację nagrodą Emmy i nominacją do Złotego Globu), Max Minghella, Madeline Brewer, O-T Fagbenle, Amanda Brugel, Bradley Whitford (nagrodzona za swoją rolę Emmy) oraz Sam Jaeger.

Oglądaj

Premiera najnowszego, czwartego sezonu serialu "Opowieść podręcznej" zaplanowana została na 29 kwietnia 2021 roku w HBO GO. Premiera pierwszego odcinka na antenie HBO odbędzie się dzień później, 30 kwietnia.

Obowiązki producentów wykonawczych tego sezonu pełnili Bruce Miller, Warren Littlefield, Elisabeth Moss, Daniel Wilson, Fran Sears, Eric Tuchman, John Weber, Frank Siracusa, Sheila Hockin, Kira Snyder oraz Yahlin Chang. Serial został wyprodukowany przez MGM Television, a jego międzynarodową dystrybucją zajmuje się MGM.

Przypominamy, że w HBO GO dostępny jest już także film dokumentalny "Margaret Atwood. Słowo to siła", który przedstawia portret autorki powieści "Opowieść podręcznej" - pisarki Margaret Atwood.