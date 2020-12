"Opowieść podręcznej" to jeden z najbardziej przejmujących i niepokojących seriali XXI wieku, który obrazuje groźbę zniewolenia kobiet w niedalekiej przyszłości. W 2021 roku na ekrany trafi 4. sezon serialu. Tymczasem platforma Hulu zapowiedziała już jego kolejną odsłonę.

"Opowieść podręcznej" powróci z 5. sezonem

W czwartek 10 grudnia firma Disney ogłosiła dziesiątki nowych produkcji, którymi zamierza kusić widzów w nadchodzących latach. Poza nowymi serialami Star Wars, animacjami Pixara i produkcjami Marvela, pojawiło się też kilka mniej spektakularnych, lecz nie mniej fascynujących zapowiedzi. Jedną z nich było przedłużenie serialu "Opowieść podręcznej" o kolejny sezon. Co ma Disney do podręcznych? Ano to, że platforma Hulu odpowiedzialna za serial o piekle kobiet, jest częścią The Walt Disney Company.

Wciąż czekamy jeszcze na premierę 4. sezonu "Opowieści podręcznej", dlatego należy nastawić się, że nieprędko poznamy szczegóły sezonu piątego. Możemy jednak zobaczyć radosny (w przeciwieństwie do serialu) materiał wideo nagrany przez członków obsady.

Oglądaj

"Opowieść podręcznej" - przerażająca wizja przyszłości

"Opowieść podręcznej" to telewizyjna adaptacja powieści Margaret Atwood z 1985 roku. Książka i oparty na niej serial przedstawiają dystopijną wizję przyszłości, w której Stany Zjednoczone przeistoczyły się w Republikę Gilead – państwo zarządzane przez nacjonalistyczną organizację.

Na mocy nowych praw, usankcjonowanych przez biblijne zapisy, konserwatywne władze skazują tysiące kobiet na niewyobrażalne cierpienie. Te, które są w stanie zachodzić w ciążę i rodzić dzieci, sprowadzone zostają do roli inkubatorów poddanych swojemu panu i władcy oraz jego żonie.

Na przestrzeni 3 lat od premiery, serial otrzymał aż 54 nominacje do nagród Emmy i zdobył 15 statuetek, w tym dla najlepszego serialu i najlepszej głównej roli kobiecej, którą brawurowo kreuje Elisabeth Moss. Nowe odcinki mają zadebiutować na Hulu w 2021 roku. Z pewnością w niedługim czasie od premiery pojawią się również w Polsce. Obecnie trzy poprzednie sezony "Opowieści podręcznej" dostępne są na HBO GO. Data premiery 5. sezonu nie jest jeszcze znana.