"Opowieść podręcznej" za darmo dla wszystkich Polaków? "Serial opisuje wizję przyszłości, którą władza szykuje Polkom"

Czy serial "Opowieść podręcznej" to nadchodząca historia Polski przepowiedziana przez Margaret Atwood w roku 1985? Zdaniem twórcy petycji skierowanych do stacji HBO, tak. Autor listu otwartego chce, żeby adaptacja powieści była dostępna dla wszystkich Polaków, by zrozumieli, w jakim kierunku zmierza obecna władza.

"Opowieść podręcznej" za darmo - powstała petycja do HBO

Od 22 października 2020 roku cała Polska żyje wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że aborcja w przypadku wykrytej wady płodu nie jest zgodna z konstytucją. Oznacza to, że nawet jeśli lekarz wykryje ciążę, której efektem jest śmiertelnie chore dziecko, przerwanie jej jest nielegalne. Z tego powodu tysiące obywateli wyszło na ulice polskich miast by protestować przeciwko orzeczeniu, które stanowi naruszenie praw człowieka.

Powieść Atwood nie dość, że ukazała się ponad 30 lat temu, to jeszcze jest dystopią. Mimo to "Opowieść podręcznej" stała się ostatnimi czasy bardziej aktualna niż kiedykolwiek wcześniej, przynajmniej jeśli chodzi o sytuację społeczno-polityczną w Polsce.

W serwisie PetycjeOnline pojawił się list otwarty autorstwa Antoniego Komasy-Łazarkiewicza - kompozytora filmowego, który pracował przy takich produkcjach jak "W ciemności", "Pokot" czy "Gorejący Krzew". Artysta uważa, że stacja HBO powinna udostępnić serial "Opowieść podręcznej" za darmo Polakom, by unaocznić im, co może czekać ich kraj.

" W Polsce realizuje się właśnie rękami religijnych ekstremistów scenariusz pozbawienia kobiet fundamentalnych praw reprodukcyjnych.

Serial "Opowieści podręcznej", powstały na podstawie prozy Margaret Atwood, opisuje dystopijną wersję przyszłości, którą obecna władza szykuje Polkom. Uważamy za szczególnie istotne, by mogły się one zapoznać i skonfrontować z tym, co jest dla nich przygotowywane.

Dlatego zwracamy się do zarządu HBO Polska o nieodpłatne udostępnienie tego serialu na terenie Polski, zarówno w odkodowanym paśmie emisyjnym w telewizji, jak i na platformie cyfrowej HBO Go.

Wolność, godność i równość płci jest warunkiem niezbędnym do funkcjonowania wolnych mediów, z HBO włącznie. Jesteśmy przekonani, że utrata niewielkiej części zysków z dystrybucji posiadanego przez Państwa tytułu, jest ceną wartą zapłacenia za wsparcie tych fundamentalnych wartości. "

Petycję można podpisać TUTAJ. Trudno powiedzieć, czy petycja rzeczywiście trafi do szefów polskiego oddziału HBO, ale może zwrócić uwagę osób, nie do końca rozumiejącym, z czym wiąże się sytuacja kobiet, którym odebrano podstawowe prawo do decydowania o swoim życiu.

"Opowieść podręcznej" - o czym jest?

Akcja powieści Atwood rozgrywa się w niedalekiej przyszłości na pozostałościach Stanów Zjednoczonych w państwie znanym jako Republika Gileadzka. Jej nazwa została zaczerpnięta ze Starego Testamentu, dlatego, że krajem rządzą fundamentaliści religijni, którzy stworzyli nowe i przerażające społeczeństwo oparte na anachronizmach z Biblii. Dawny kraj ogarnęły różnego rodzaju kryzysy. Nowy rząd uważa, że jedyną słuszną drogą jest korzystanie z zasad zawartych w Starym Testamencie.

Z tego powodu w Gileadzie panuje skrajny patriarchat. Kobiety nie mają żadnych praw i zostały podzielone na kasty. Wśród nich znajdują się podręczne - płodne służące, które stają się reproduktorkami, mającymi na celu powiększenie społeczeństwa. Oficjele, którym przydzielono podręczne, regularnie gwałcą je na oczach swoich żon, by spłodzić potomka. Główną bohaterką książki jest młoda, bezimienna kobieta - Freda, która otrzymała nowe imię po swoim Komendancie. Kobieta próbuje za wszelką cenę uciec z Gileadu.

W 1990 roku powstała filmowa adaptacja "Opowieści podręcznej" z Natashą Richardson, Robertem Duvallem, Faye Dunaway, Aidanem Quinnem i Elizabeth McGovern w rolach głównych. Prawdziwy rozgłos powieści przyniósł jednak serial stacji Hulu, bazujący na motywach dzieła Atwood z Elizabeth Moss w roli tytułowej. Produkcja doczekała się na razie trzech sezonów. Tylko pierwszy jest powiązany z książką. Dwa kolejne zostały potraktowane jako ciąg dalszy historii napisanej przez kanadyjską pisarkę. W 2019 roku powstała jej najnowsza książka - "Testamenty", będąca niejako kontynuacją "Opowieści podręcznej".

