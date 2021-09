Oryginalna i nowa wersja "Plotkary" pojawią się na HBO GO. Znamy datę premiery

Serial Max Original "Plotkara" będzie miał swoją premierę w Polsce w HBO GO. Razem z nowym serialem do serwisu dodane zostaną także wszystkie sezony kultowej wersji przed kilkunastu lat.

Plotkara - nowa i stara wersja serialu pojawi się na HBO GO

Nowa "Plotkara" to serial Max Original, za który odpowiada Joshua Safran - scenarzysta i producent wykonawczy wersji sprzed kilkunastu lat. Produkcja to kontynuacja tego kultowego już klasyka.

Produkcja przenosi nas z powrotem na Upper East Side, gdzie - dziewięć lat po wydarzeniach z poprzedniej wersji - śledzimy poczynania kolejnego pokolenia nastoletnich nowojorczyków z prywatnych szkół. Każdy ich krok opisywany jest tym razem w mediach społecznościowych.

Nowa produkcja przygląda się zmianom, które zaszły w ciągu ostatnich lat, nie tylko w social mediach, ale także w samym krajobrazie Nowego Jorku.

Serial Max Original oparty jest na bestsellerowych powieściach Cecily von Ziegesar oraz na oryginalnym serialu opracowanym przez Josha Schwartza i Stephanie Savage, który emitowany był w latach 2007-2012. W rolach głównych w nowej produkcji występują: Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak oraz Savannah Lee Smith.

Serial Plotkara wyprodukowany został przez Fake Empire i Alloy Entertainment we współpracy z Warner Bros. Television i CBS Studios. Twórcą i producentem wykonawczym serialu jest Joshua Safran z Random Acts.

Premiera pierwszej części nowej "Plotkary" (2021) zaplanowana została w HBO GO na 26 października 2021 roku. Wszystkie odcinki nowego sezonu zostaną dodane do serwisu. Tego dnia w HBO GO pojawią się również wszystkie sezony kultowej oryginalnej wersji serialu.