Po 12 latach Tamzin Merchant postanowiła w końcu skomentować swoją pracę na planie "Gry o tron". Aktorka oryginalnie miała wcielać się w Daenerys Targeryen.

Matka Smoków, Zrodzona w Burzy, Niespalona, Wyzwolicielka z Okowów - to tylko kilka przydomków jednej z głównych bohaterek serialu "Gra o tron" i sagi "Pieśni ludu i ognia" autorstwa George'a R.R. Martina. Nie wszyscy wiedzą, ale początkowo w Daenerys Targeryen wcale nie miała wcielać się Emilia Clarke.

Zanim brytyjska aktorka otrzymała propozycję roli od HBO, postać Dany miała grać Tamzin Merchant. I nawet zagrała w pierwotnej wersji pilota serialu, którą porzucono i zdecydowano się stworzyć od samego początku. Aktorka postanowiła w końcu przerwać milczenie i opowiedzieć jak wyglądało jej doświadczenie na planie "Gry o tron" w rozmowie z Entertainment Weekly.

Okazuje się więc, że rola Daenerys od samego początku nie była w smak Merchant. W końcu zdecydowała się opuścić obsadę.

To była lekcja, że jeśli moje wnętrzności opowiadają mi, że dana historia, nie jest czymś, co chcę opowiedzieć, to nie powinnam udawać, że jestem podekscytowana tylko dlatego, że inni ludzie mówią mi, że powinnam być podekscytowana. Nie miałam żadnego przygotowania aktorskiego, tylko swój instynkt. A to, co mnie podnieca i co mnie napędza, to fascynująca historia i fascynująca postać. A dla mnie "Gra i tron" nigdy nie była taka. Myślę, że to dowodem na to jest fakt, że Emilia Clarke uczyniła tę rolę roli ikoniczną, bo była rzeczywiście podekscytowana opowiedzeniem tej historii, była dostojna i doskonała. Ale w moim przypadku, nie miałam tej opowieści w sercu.