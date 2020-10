Oscar Isaac jako Moon Knight? Trwają rozmowy z aktorem na temat roli w serialu Disney Plus

Disney Plus przygotowuje serialową wersję znanego komiksu z uniwersum Marvela - Moon Knight. Z najnowszych informacji wynika, że w tytułowej roli zobaczymy wkrótce Oscara Isaaca.

Oscar Isaac jako Moon Knight?

Moon Knight pojawił się po raz pierwszy w komiksie Marvela "Werewolf by Night" w sierpniu 1975 roku. Superbohatera często porównywano do Batmana z uniwersum DC Comics. Obie postacie są przedsiębiorcami z milionowymi kapitałami, którzy wykorzystują swój majątek do walki z przestępczością.

Oscar Isaac wcieli się w komiksowego Moon Knighta?

Od lat mówi się, że na podstawie komiksów powstanie serial, który trafi do Disney Plus. Jednak do tej pory nie wiedzieliśmy nic na temat obsady produkcji.

Jedyne plotki dotyczące serialu odnosiły się do prezesa Marvel Studios, który rzekomo nie mógł się już doczekać, aby ruszyć z pracą nad produkcją. Tym razem w sieci pojawiły się pierwsze doniesienia na temat ewentualnego odtwórcy głównej roli.

Jak donosi The Wrap, w postać Marca Spectora czyli superbohatera o pseudonimie Moon Knight ma wcielić się Oscar Isaac. Aktor podobno jest w trakcie rozmów z twórcami, jednak ta informacja nie została jeszcze potwierdzona.

Oscar Isaac największą popularność zyskał dzięki nowej trylogii "Star Wars". W kultowej serii wcielił się w Poe Damerona, jedną z nowych, głównych postaci w filmie. Aktor grał również w produkcjach takich jak "Ex Machina", "Anihilacja", "X-Men:Apocalypse" czy "Ostateczna operacja".