Na serial o superbohaterze znanym jako Moon Knight czeka wielu fanów komiksów Marvela. Zapewne ucieszy ich fakt, że Oscar Issac rzeczywiście wcieli się w tytułowego herosa.

"Moon Knight" - Oscar Issac w nowym serialu Marvela

Kiedy pojawiły się pierwsze informacje o produkcji "Moon Knight", czytelnicy komiksów zastanawiali się, kto wcieli się w Marca Spectora kryjącego swoją twarz pod białym kapturem. Jednym z kandydatów był gwiazdor nowej trylogii "Gwiezdnych Wojen" Oscar Isaac. Kiedy aktor negocjował warunki z Marvel Studios, miłośnicy Moon Knighta byli wniebowzięci.

Okazuje się, że negocjacje poszły najwyraźniej po myśli Isaaca, bo wedlug jednego z operatorów serialu, gwiazdor rzeczywiście zagra w nadchodzącej produkcji. Na Instagramie Gregory'ego Middletona, który odpowie za sferę wizualną "Moon Knighta" pojawił się post, w którym filmowiec potwierdza udział Isaaca.

Cóż, sekret wyszedł na jaw. To zaszczyt być częścią zespołu wprowadzającego nową postać do MCU - Moon Knighta. Kto powiedział, że operatorzy mają kłopot z białymi kostiumami? Nie, jeśli są to złożone postacie grane przez niesamowitego aktora, takiego jak Oscar Issac. Dziękuję dyrektorowi Mohamedowi Diabowi i MCU za zaproszenie mnie na pokład.

Tak więc operator znany między innymi z seriali "The Killing", "Watchmen" i "Gra o tron" nie tylko zdradził, odtwórcę głównej roli, ale wyjawił również, że jest zaangażowany w realizację zdjęć do produkcji. Według wcześniejszych informacji praca nad "Moon Knightem" miała wystartować na początku 2021 roku na Węgrzech. Wygląda na to, że te doniesienia również się potwierdziły, bo Middleton oznaczył Węgry jako miejsce, z którego zamieścił post.

Obserwatorzy Middletona od razu zaczęli zadawać dodatkowe pytania, ale operator oprócz ponownego potwierdzenia, że Isaac zagra Moon Knighta nie mógł zdradzić żadnych szczegółów dotyczących nadchodzącego serialu.

Moon Knight - kim jest superbohater Marvela?

Bohater został stworzony w latach 70. przez Douga Moencha i Dona Perlina jako przeciwnik postaci znanej jako Werewolf by Night. Wkrótce zyskał popularność i doczekał się własnej serii. Marc Spector to były żołnierz i agent CIA, który został najemnikiem. Podczas jednej z misji w Egipcie niemal stracił życie. Został jednak ocalony przez starożytnego lunarnego boga Khonshu, który uczynił Spectora swoim ziemskim awatarem. Mężczyzna zyskał nadludzkie zdolności zależne od fazy księżyca.

Moon Knight często jest nazywany Batmanem Marvela z powodu swojego wyglądu, których gadżetów używa i mrocznego klimatu komiksów, w jakich się pojawia. Ostatnimi laty było o nim głośno dzięki komiksowi autorstwa Jeffa Lemire'a i Grega Smallwooda. Tytuł rzucił zupełnie nowe światło na Moon Knighta i zapewne będzie jedną z silnych inspiracji dla twórców serialu.

"Moon Knight" - kiedy premiera?

Serial "Moon Knight" to jedna z produkcji Marvela, które ukażą się na platformie Disney+. Na razie nie zdradzono, jednak kiedy tytuł trafi do sieci. Prawdopodobnie premiera nastąpi w roku 2022. Pierwszym serialem MCU będzie "WandaVision", który zadebiutuje już 15 stycznia 2021 roku.