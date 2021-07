Oscar Isaac zapowiada "Moon Knighta": "to będzie BARDZO szalony serial"

Moon Knight - Oscar Isaac zapowiada, że serial będzie "bardzo szalony"

W trakcie panelu poświęconego komiksowi Head Wounds Sparrow na Comic-Con@Home 2021, Oscar Isaac zdradził fanom kilka szczegółów dotyczących nadchodzącego serialu z nim w roli głównej. Współtwórca wspomnianej serii stwierdził bowiem, że produkcja Marvel Studios "Moon Knight" ma być bardzo, ale to bardzo "szalona".

Aktor wyjaśnił również, że nie może się doczekać, aż będzie mógł w przyszłości powiedzieć więcej na temat tego projektu:

Jestem na planie "Moon Knight" od Marvela. Wchodzimy w ten temat bardzo głęboko, a zdjęcia przebiegają naprawdę dobrze. To będzie bardzo, ale to bardzo szalony serial i nie mogę się doczekać, aż sobie o nim w przyszłości porozmawiamy.

Zdjęcia do serialu ruszyły na początku 2021 roku, a główna produkcja ma się zakończyć już w sierpniu. To by oznaczało, że (biorąc pod uwagę jak napięty grafik ma Marvel), premiera raczej odbędzie się w pierwszej połowie 2022 roku.

Na ekranie gwiazdorowi "Star Wars" będzie towarzyszył m.in. Ethan Hawke. Aktor wcieli się w głównego antagonistę (nadal nie wiemy, o którą komiksową postać chodzi) i niedawno porozmawiał na temat projektu z reporterami podcastu The Watch od magazynu The Ringer:

I tak skończyłem jako aktor! Ale szczerze mówiąc, to naprawdę świetny projekt. Mnie kupił fakt, że Moon Knight to nie jest znana opowieść i pozwala na dużo wolności artystycznej. Reżyserem jest Mohammed Diab i on tez jest genialny. Kupił mnie też Oscar. Dla mnie to ktoś bardzo ekscytujący. Przypomina mi aktorów, których podziwiałem jak dopiero przyjechałem do Nowego Jorku. Jest ode mnie młodszy, ale ma mnóstwo doświadczenia i bardzo dobrze radzi sobie ze środowiskiem filmowym. Podoba mi się też to, jak myśli.

"Moon Knight" nadal nie ma ustalonej daty premiery, ale tak jak wspomnieliśmy - serial najprawdopodobniej zadebiutuje w 2022 roku.