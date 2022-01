Oscar Isaac został superbohaterem. Oto zwiastun serialu "Moon Knight" od Marvela

Był już pilotem myśliwca w "Star Wars", niezrozumiałym geniuszem w "Ex Machinie", a także kosmicznym diukiem w "Diunie". Teraz Oscar Isaac zostanie superbohaterem z mroczną otoczką.

Moon Knight - oto pierwszy zwiastun serialu Marvel Studios

Play-offy w NFL to ogromne wydarzenie telewizyjne, które co roku oglądają dziesiątki milionów osób. Dla nas często oznacza to premierę nowych zwiastunów filmowych i serialowych. Nie inaczej jest w tym roku - Disney w przerwie batalii między Los Angeles Rams i Arizona Cardinals postanowił pokazać światu pierwszy pełnoprawny zwiastun serialu "Moon Knight" z Oscarem Isaaciem w roli głównej.

Ten zapowiada nam wyjątkowo mroczną (jak na Marvel Studios) opowieść o mężczyźnie, dla którego bycie "superbohaterem" jest raczej przekleństwem, aniżeli błogosławieństwem. Poniżej zobaczycie zwiastun serialu "Moon Knight":

Oglądaj

W nadchodzącej produkcji Disney+ zobaczymy nie tylko Isaaca, ale także Ethana Hawke'a. Jak podaje THR, w obsadzie "Moon Knight" znalazła się też May Calamawy znana z miniserialu "Długa droga do domu". Reżyserem serialu jest Mohamed Diab ("Zderzenie").

Oscar Isaac zdradził kilka miesięcy temu w wideo dla fanów, że nie może się doczekać, aż będzie mógł w przyszłości powiedzieć więcej na temat tego projektu:

Jestem na planie "Moon Knight" od Marvela. Wchodzimy w ten temat bardzo głęboko, a zdjęcia przebiegają naprawdę dobrze. To będzie bardzo, ale to bardzo szalony serial i nie mogę się doczekać, aż sobie o nim w przyszłości porozmawiamy.

Dowiedzieliśmy się również, że "Moon Knight" zadebiutuje na Disney+ już 30 marca 2022 roku. Kolejne odcinki będą się pojawiały co tydzień.