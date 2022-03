Ostatnia okazja, żeby zdobyć HBO Max w tańszej cenie do końca życia! Jak to zrobić?

Już 8 marca 2022 roku na terenie Polski HBO GO przekształci się oficjalnie w HBO Max. Co trzeba zrobić, żeby płacić niższy abonament, wynoszący jedynie 19,99 zamiast 29,99 złotych?

HBO Max w Polsce. Jak płacić tańszy abonament?

HBO Max będzie dostępne zarówno dla nowych użytkowników, jak i użytkowników dotychczasowych serwisów HBO - HBO España, HBO Nordic, HBO Portugal oraz HBO GO (dotyczy to zarówno użytkowników, którzy subskrybują serwis bezpośrednio poprzez stronę internetową, a także tych, którzy mają dostęp za pośrednictwem operatorów).

Jak podaje portal Wirtualnemedia, na ulicach polskich miast pojawiły się bilbordy oferujące promocję "33 proc. zniżki na zawsze", dzięki której użytkownik zapłaci jedynie 19,99 za HBO Max. Na czym polega ta oferta i jak z niej skorzystać?

Żeby skorzystać z oferty, należy zarejestrować konto bezpośrednio na stronie hbomax.com lub zalogować się za pomocą loginu i hasła do swojego konta w usłudze HBO GO. W drugim przypadku promocja będzie działać, o ile dostęp do HBO GO mieliśmy bezpośrednio na platformie. Oznacza to, że klienci innych operatorów (poza Canal+) dających możliwość skorzystania z usługi HBO nie będą brani pod uwagę.

Zniżka wynosząca 33% rabatu będzie działać przez cały okres korzystania z HBO Max, do czasu rezygnacji z subskrypcji. Oznacza to, że jeśli użytkownik zdecyduje się zawiesić swoje konto w trakcie korzystania z tej promocji, to po powrocie do korzystania z platformy, będzie musiał płacić już standardową cenę 29,99 złotych miesięcznie.

W bazie serwisu znajdą się produkcje Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network oraz Max Orginals, takie jak seria "Harry Potter", "Władca Pierścieni", filmy na podstawie komiksów DC, seriale "Przyjaciele", "Seks w wielkim mieście" i "Gra o tron", czy filmowo-serialowe nowości - między innymi "Diunę", "I tak po prostu", "Peacemakera", czy "Matrixa Zmartwychwstania". Z platformy HBO Max w Polsce będzie można skorzystać od 8 marca 2022 roku.

Przypominamy, że jeszcze w tym roku w Polsce pojawi się należąca do Paramount Pictures platforma SkyShowtime, na której będą dostępne produkcje pokroju "HALO", "Transformers", czy seriale dla dzieci od Nickelodeon.