Oświadcz się jak bohater Marvela. Do sprzedaży trafiły obrączki inspirowane serialem "WandaVision"

Coś dla osób, które kochają Marvela. I to kochają do tego stopnia, że chcą, by ich ślub przypominał ceremonię superbohaterów Domu Pomysłów. Fani MCU mogą kupić sobie oficjalne repliki obrączek ślubnych z serialu "WandaVision".

"WandaVision" - repliki obrączek z serialu Marvela

15 stycznia 2021 roku odbyła się premiera dwóch pierwszych odcinków "WandaVision" - pierwszej serialowej produkcji, w której główne role grają gwiazdy Marvel Studios. Fabuła skupia się na losach tytułowych herosów - Scarlet Witch i Visiona.

Utrzymany w konwencji sitcomu serial rozgrywa się w alternatywnej rzeczywistości, prawdopodobnie stworzonej przez samą Wandę Maximoff. Pod koniec pierwszego odcinka doszło do ważnego momentu w życiach bohaterów - postanowili zalegalizować swój związek, przynajmniej w teorii. Wanda i Vision doszli do wniosku, że nie ma sensu udawać małżeństwa, tylko naprawdę nim zostać. Syntezoid poprosił więc swoją ukochaną o rękę i zasugerował, by stworzyła na ich palcach symbol związku - obrączki.

Fani nie powinni być zaskoczeni, bo w zwiastunach serialu zdradzono, że para weźmie ślub. Obrączki są zresztą ważnym symbolem "WandaVision", ponieważ migające na napisach końcowych piksele telewizora, finalnie składają się na obraz prezentujący połączoną biżuterię głównych bohaterów.

Z okazji premiery serialu firma Entertainment Earth do spółki z Marvel Entertainment, stworzyła oficjalne repliki obrączek Wandy i Visiona. Nic nie stoi na przeszkodzie, by prawdziwi fani Marvela kupili wyjątkową biżuterię i wykorzystali ją do własnej ceremonii ślubnej. A jeśli nie ma się drugiej połówki, zawsze można dodać taki gadżet do swojej marvelowskiej kolekcji.

"WandaVision" - ile kosztują obrączki ślubne z serialu Marvela?

Firma Entertainment Earth od dawna zajmuje się produkowaniem różnego rodzaju popkulturowych replik. Najnowszy gadżet z jej oferty prezentuje się następująco.

Miłość, jakiej nigdy wcześniej nie widzieliście. Fani MCU, nie przegapcie naszego zupełnie nowego exclusive'a 3-częściowowego zestawu replik obrączek ślubnych z serialu "WandaVision".



Jeśli więc chcecie poczuć się jak bohaterowie pierwszego serialu Marvel Studios, wystarczy, że złożycie zamówienie na stronie Entertainment Earth. Obrączki są wykonane ze stali nierdzewnej. Zestaw składa się z dwóch pierścionków Wandy w rozmiarze 7 oraz obrączki Visiona w rozmiarze 10. Produkt jest już do kupienia w preorderze. Należy się jednak spieszyć, bo ilość replik jest ograniczona. Cena za zestaw obrączek ślubnych inspirowanych "WandaVision" to 59,99 dolarów (plus ewentualne koszty przesyłki), czyli około 225 złotych. Produkt trafi do klientów w kwietniu 2021 roku.

"WandaVison" - kiedy premiera kolejnego odcinka?

Trzeci odcinek serialu "WandaVision" zadebiutuje już 22 stycznia 2021 roku na platformie Disney+. Serwis nadal nie jest dostępny w Polsce, więc na oficjalną premierę w naszym kraju, trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. W produkcji reżyserowanej przez Jaca Schaeffera wystąpili Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Randall Park, Kat Dennings, Teyonah Parris i Kathryn Hahn.