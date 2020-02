Oto 4 odcinki "Przyjaciół", które musicie powtórzyć przed wielkim powrotem

Po wielu latach czekania i miesiącach spekulacji w końcu zapadła ostateczna decyzja - "Przyjaciele" powrócą. Dobrą nowinę obwieścili w mediach społecznościowych odtwórcy głównych ról, a świat dosłownie oszalał ze szczęścia. Pozostaje zatem pytanie, które odcinki musimy sobie koniecznie odświeżyć przed ponownym spotkaniem z Rachel, Rossem, Monicą, Chandlerem, Joeyem i Phoebe?

"Przyjaciele" - 4 odcinki, które musicie powtórzyć przed wielkim powrotem

Już wkrótce wystartuje platforma streamingowa HBO Max, na której znajdziemy wszystkie 236 odcinki "Przyjaciół". Fani jednego z najpopularniejszych sitcomów w dziejach będą mieli wówczas okazję powrócić do swoich ulubionych epizodów oraz odświeżyć te, które będą miały szczególne znaczenie dla odcinka specjalnego. Oto cztery z nich:

1. "Ten, w którym Monica zdobywa współlokatorkę" - sezon 1, odcinek 1

Pierwszy epizod to oczywiście podstawa, w końcu od tego wszystko się zaczęło. To właśnie tu poznajemy paczkę przyjaciół przesiadujących w kawiarni Central Perk i Rachel, niedoszłą pannę młodą. Czekając na powrót po latach, warto przypomnieć sobie pierwsze spotkanie z naszymi ulubieńcami.

2. "Ten z wideo z balu maturalnego" - sezon 2, odcinek 14

Jesteśmy tu świadkami, jak po licznych perypetiach Ross i Rachel w końcu zostali parą. Za sprawą tytułowego filmu otrzymujemy również wgląd w nastoletnie życie bohaterów. Podziwiamy, jak Ross zabiegał o względu ukochanej już za czasów liceum, a także po raz pierwszy mamy styczność z grubą Monicą.

3. "Ten, w którym wszyscy się dowiadują" - sezon 5, odcinek 14

Przeskakujemy o kilka sezonów i lądujemy w kulminacyjnym momencie sekretnego związku Moniki i Chandlera. "Ten, w którym wszyscy się dowiadują" to najpopularniejszy odcinek z serii. Nic zresztą dziwnego, nagromadzenie gagów i zwrotów akcji jest tu wręcz niebotyczne. Nie zapominając rzecz jasna o słynnym "Oni nie wiedzą że my wiemy że oni wiedzą że my wiemy", które padło z ust Phoebe, a do dziś cytowane jest przez miliony ludzi na świecie. Akcja tego odcinka miała również ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju wypadków i stanowiła niejako kamień milowy dla całego serialu.

4. "Ten ostatni" obie części - sezon 10, odcinki 17 i 18

Aby porządnie przywitać przyjaciół po latach należy dokładnie przypomnieć sobie, jak wyglądało nasze pożegnanie. "Ten ostatni" to epizod, do którego fani nie wracają szczególnie często (w porównaniu z innymi). Wzbudza on bowiem olbrzymie emocje i wzrusza przy każdym seansie. Jednak teraz, gdy wiemy, że czeka nas ponowne spotkanie, seans będzie już zupełnie innym doświadczeniem.

Dokładna data premiery odcinka specjalnego "Przyjaciół" nie jest obecnie znana. Wiemy jedynie, że Monica, Chandler, Rachel, Ross, Phoebe i Joey powrócą do nas w maju 2020 roku.

Zobacz też: Top 15 - które odcinki "Przyjaciół" uznaliśmy za najlepsze?