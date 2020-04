Oto, jak wyglądał George R.R. Martin w nigdy nie opublikowanym odcinku "Gry o tron" [FOTO]

Powszechnie wiadomo, że George R.R. Martin wystąpił gościnnie w pilotażowym odcinku "Gry o tron". A dokładniej w jego pierwotnej wersji, która nigdy nie ujrzała światła dziennego. Fani przez lata byli ciekawi, jak autor książek prezentował się w serialu. Ten w końcu spełnił ich oczekiwania i opublikował swoje zdjęcie z planu w dość... ciekawym stroju.

"Gra o tron" - George R.R. Martin na zdjęciu z usuniętej sceny

Nigdy niewyemitowany odcinek pilotażowy obrósł swojego rodzaju legendą wśród fanów "Gry o tron". Był on ponoć tak tragiczny, że większą jego część należało pociąć lub nagrać od nowa. Ucierpiał na tym sam George R.R. Martin, który wystąpił w formie cameo na weselu Daenerys z Khalem Drogo. Khaleesi grała wówczas Tamzin Merchant. W późniejszej wersji została jednak zastąpiona przez Emilię Clarke, a cała sekwencja weselna musiała zostań nagrana od nowa. W końcowej wersji nie było już miejsca dla postaci granej przez autora książek.

George R.R. Martin wyznał również, że przez lata próbował pojawić się w jednym z odcinków. W istotnych momentach rzecz jasna.

" Chciałem być odciętą głową na murach Czerwonej Twierdzy, wiszącą tuż obok głowy Neda Starka (i najlepiej jeszcze Davida i Dana), ale budżet w pierwszym sezonie na to nie pozwalał, a odcięte głowy były koszmarnie drogie. Walczyłem też o jakąś straszliwą śmierć podczas Krwawych Godów, co wydawało się sprawiedliwym, w końcu ja za to odpowiadałem. Uznano jednak, że moja obecność potężnej, przerażającej i krwawej scenie mogłaby odciągnąć uwagę widzów. To też było sprawiedliwe. I słuszne. "

Autor przyznał ostatecznie, że nie zasmucił go taki obrót spraw. W końcu jest pisarzem, nie aktorem. Co więcej, występ w odcinku pilotażowym przyprawił go o ból pleców.

