Oto lista najchętniej piraconych seriali 2021 roku. 10 najczęściej kradzionych produkcji

Najchętniej kradzione seriale 2021 roku - lista

Lista jest zdominowana przez seriale z Disney+. To raczej nikogo nie powinno dziwić - w końcu platforma streamingowa od Imperium Myszki Miki jest dostępna w zaledwie kilkunastu krajach na świecie, więc ta "ekskluzywność" działa w tym przypadku niekorzystnie na finanse Disneya. Z drugiej strony firma może sobie na to raczej pozwolić, bo i tak zarabia na gadżetach związanych z produkcjami (przecież zabawki Marvel Studios i z "The Mandalorian" są dostępne oficjalnie w krajach, które dostępu do tych seriali w teorii nie mają).

Na 3. miejscu zestawienia pojawił się polski akcent w postaci "Wiedźmina", co tylko pokazuje jak mocna jest ta marka na tle nawet Marvel Studios - przecież od premiery 2. sezonu produkcji minęły niecałe dwa tygodnie. Chyba za takie osiągnięcie należą się gromkie oklaski, bo to na swój sposób imponujące.

Portal Torrent Freak przedstawił raport najczęściej piraconych seriali 2021 roku. Oto jak prezentuje się pełne zestawienie najchętniej kradzionych seriali 2021 roku.

"Wandavision" "Loki" "Wiedźmin" "The Falcon and the Winter Soldier" "Hawkeye" "What If…?" "Fundacja" "Rick i Morty" "Arcane" "Koło czasu"

Tak jak wspomnieliśmy, w top 10 najchętniej piraconych serialu 2021 roku pojawiają się wszystkie produkcje Marvel Studios. Pierwsze dwa miejsca należą do "WandaVision" i "Lokiego". Na czwartej pozycji znalazła się produkcja "The Falcon and the Winter Soldier", na piątej dopiero co zakończony "Hawkeye", a na szóstym animacja "What If…?".

Netflix zdobył dwa miejsca - wspomniany "Wiedźmin" dobił do trzeciego miejsca, a dziewiąta pozycja przypadła "Arcane". Na liście znalazła się też "Fundacja" platformy Apple TV+ oraz "Koło czasu" serwisu Amazon Prime Video. Honorowym reprezentantem tradycyjnej telewizji satelitarnej był natomiast "Rick i Morty".