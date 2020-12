Oto najpaskudniejszy pluszowy Baby Yoda. Wygląda gorzej od Zgredka

Zdarzyło wam się kiedyś zamówić coś z niesprawdzonej strony w internecie i być wielce rozczarowanym, że otrzymana przesyłka nie przypomina wyglądem tego, co było w sklepie? Takie coś przeżył użytkownik Twittera, który chciał kupić pluszowego Baby Yodę na Święta.

Oto najbrzydszy pluszowy Baby Yoda, jakiego zobaczycie

Święta, święta i po świętach. Mamy nadzieję, że tegoroczne prezenty okazały się być dla was lepsze, niż ten, który otrzymał użytkownik Twittera o nazwie Fausto. Udostępnił bowiem zdjęcie pluszowego Baby Yody, którego zamówił na popularnej stronie Wish.com. Ten jednak nie przypomina za bardzo dzieciaka znanego z serialu "The Mandalorian", a bliżej mu raczej do Zgredka z filmów "Harry Potter".

I o ile Zgredek nie był najładniejszym stworzeniem na świecie, to chociaż nadrabiał sercem ze złota i lojalnością wobec przyjaciół. Szmaciany Baby Yoda nie nadrabia niczym, a w najlepszym wypadku może pełnić jedynie funkcję małego stracha na wróble. Zresztą zobaczcie sami:

W odpowiedziach na tweet Fausto znajdziemy też inne "potworki" udostępniane przez użytkowników Twittera. Jeden z nich przestrzegł ludzi przed kupowaniem Baby Yody również z eBay. Tam można bowiem trafić na takiego stwora:

Ten drugi Baby Yoda przypomina nieco Yogurta z "Kosmicznych jaj":

Baby Yoda najprawdopodobniej powróci w 3. sezonie "The Mandalorian", który ma zadebiutować pod koniec 2021 roku.