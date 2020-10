Oto nowa Batwoman! Jak Lavicia Leslie prezentuje się w stroju superbohaterki?

Nadciąga drugi sezon "Batwoman" a wraz z nim zupełnie nowa odtwórczyni tytułowej bohaterki. W maju 2020 roku Ruby Rose, która wcielała się w Batwoman odeszła z serialu. Jej miejsce zajęła Lavicia Leslie. Jak aktorka wygląda w superbohaterskim kostiumie?

"Batwoman" - Lavicia Leslie jako superbohaterka DC

Solowy serial o Batwoman, rozgrywający się w świecie Arrowverse zadebiutował jesienią 2019 roku. Rolę Kate Kane/Batwoman grała Ruby Rose. Aktorka bez podania opinii publicznej konkretnego argumentu zrezygnowała z udziału w kontynuacji serialu DC.

Twórcy znaleźli jednak artystkę, która przejmie schedę po Rose i wcieli się w nową Batwoman. Mowa o Lavicii Leslie, która zagra Ryan Wilder. Stacja CW pracuje obecnie nad nowymi odcinkami serialu o członkini rodziny Batmana. Twórcy serialu postanowili zaprezentować grafiki, na których przedstawiono nie tylko, jak Leslie wygląda w kostiumie, ale również pokazano nowy uniform.

Widzimy, że Batwoman będzie miała nową maskę, z której wystawać będą kręcone włosy Wilder z czerwonymi pasemkami. Pojawiły się też czerwone ochraniacze na przedramiona oraz o wiele krótsze buty. Kostium wykonano z nowych materiałów, by zwiększyć wizualną głębię i podkreślić mocną sylwetkę postaci. Wśród nowości jest również peleryna, która równomiernie przechodzi od czarnego w czerwony.

Za projektem nowego stroju stoi Maya Mani - kostiumolożka, która stworzyła między innymi uniformy do takich seriali jak "Arrow", "Legends of Tomorrow" czy "The Flash". Zgodnie z oficjalnym komunikatem twórców serialu Wilder początkowo przywdzieje kostium Kate Kane. Jednak gdy dorośnie do bycia nową Batwoman, przeprojektuje strój. Nowy wizerunek superbohaterki zadebiutuje w trzecim odcinku nadchodzącej kontynuacji.

Producentka wykonawcza "Batwoman" - Caroline Dries, skomentowała nowy kostium w oficjalnym oświadczeniu.

" Podróż Ryana zaczyna się od pytania: „Czym ma być dla mnie kostium Batmana ?” Ale wkrótce zdaje sobie sprawę z potęgi tego symbolu i tego, czym jest dla wszystkich mieszkańców Gotham City. Kiedy Ryan dostrzeże wszystko, co czyni ją wyjątkową, tworzy swój własny strój - dosłownie i w przenośni. Z tego powodu musieliśmy stworzyć nowy projekt ekwipunku i maski - coś co było niezaprzeczalnie wyrażeniem, że nowa postać ma wielką siłę. Maya Mani przysłała mi swoje rysunki i bardzo mi się spodobały. Peruka była czymś, czego nie udoskonaliliśmy w pierwszym sezonie, a Janice Workman trafiła w punkt swoim nowym podejściem do tego elementu kostiumu. Javicia i ja widziałyśmy różne prototypy i pomysły na czerwone ombre, ale w pewnym momencie zaczęłyśmy wymieniać się naszymi własnymi bazgrołami rysowanymi na iPadzie. Janice udało się to przełożyć na prezentowany teraz strój. Kiedy go widzę, uśmiecham się. Czuję się zainspirowana. "

Na temat nowego kostiumu wypowiedziała się również Leslie.

" Podoba mi się, że Ryan staje się nową Batwoman - to jej styl, jej styl i jej chwila! To był zaszczyt móc współpracować z Caroline i Mayą. Czułam, że ważne jest, aby widzowie mogli od razu rozpoznać, że Batwoman jest czarnoskórą dziewczyną. Dzięki dopasowanemu kostiumowi i pięknemu Afro, zdecydowanie się to udało! "

Swoje dzieło skomentowała też Mani.

" Caroline Dries poprosiła mnie o zaprojektowanie batkostiumu, który byłby unikalny dla postaci Ryan Wilder. Ponieważ jest wysoce wykwalifikowaną wojowniczką, konieczne było uwzględnienie jej surowej, atletycznej postawy i natury pełnej emocji. Dla nowego kostiumu ważne było, aby zdefiniować dominującą prezencję Javicii, jednocześnie pokazując jej atletyczność i pozwalając jej na swobodę wyrażania fizycznej natury Batwoman, a wszystko to przy jednoczesnym superfajnym wyglądzie! ” "

Fani serialu zapewne nie mogą już doczekać się, by zobaczyć Leslie w akcji.

"Batwoman" sezon 2 - kiedy premiera?

Oprócz Leslie, w produkcji wystąpili Rachel Skarsten, Meagan Tandy, Camrus Johnson, Dougray Scott i Nicole Kang. Serial ma powrócić na antenę CW w styczniu 2021 roku, ale na razie nie podano konkretnej daty premiery.

