Oto nowości HBO GO na styczeń 2021. Wśród nich "Harley Quinn i Ptaki nocy"

HBO GO - lista nowości na styczeń 2021

Do serwisu powróci sporo lubianych tytułów. Jednym z nich będzie "Księga czarownic", która w nowym sezonie zabierze widzów w podróż w czasie do elżbietańskiej Anglii, gdzie główni bohaterowie – Matthew oraz Diana – ukrywać się będą przez Zgromadzeniem. Wrócą też "Wampiry: Dziedzictwo", serial będący kontynuacją hitowych "Pamiętników wampirów". To jednak nie koniec magii w HBO GO. Z nowym sezonem powrócą też "Magicy" – serial fantasy oparty na bestsellerowej serii książek Leva Grossmana.

Fanów historii kryminalnych ucieszy pewnie kolejna odsłona serialowej ekranizacji cyklu powieści kryminalnych J.K. Rowling - "Cormoran Strike: Zabójcza biel". Prywatny detektyw i jego współpracowniczka powracają w poszukiwaniu tajemnicy, która pozwoli parze odkryć zbrodnię prowadzącą ich z zaułków Londynu aż do siedziby parlamentu. A miłośnicy historii inspirowanych życiem i sportem będą mogli sięgnąć po kontynuację "All American III" - produkcji inspirowanej życiem gwiazdy NFL, Spencera Paysingera.

W styczniu do HBO GO wrócić też "Batwoman" - serial przygodowy, którego bohaterka, aby pomóc ojcu i uratować Gotham przed chaosem, przyjmuje na siebie rolę Batwoman. Pod koniec miesiąca odbędzie się także premiera nowego miniserialu autorstwa wielokrotnie nagradzanego Russella T. Daviesa pt. "Bo to grzech". Serial koncentrować się będzie na historiach przyjaźni i miłości widzianych oczami trzech młodych gejów rozpoczynających nowe życie w Londynie, w dobie kryzysu AIDS w latach 80.

Na wielbicieli filmów czekają premiery takich produkcji jak "Doktor Sen" ze zdobywcą Złotego Globu Ewanem McGregorem w roli głównej. Wcieli się on w Dana Torrance’a, który powraca czterdzieści lat po wydarzeniach z Lśnienia Stephena Kinga, aby pomóc dziewczynie o niezwykłych zdolnościach. Na sam koniec miesiąca szykuje się gratka dla fanów komiksów, czyli "Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)" z Margot Robbie, która powraca jako Harley Quinn. Będzie to pokręcona historia, opowiedziana przez główną bohaterkę w stylu, w jakim tylko ona może to zrobić.

W styczniu w HBO GO powiększy się też biblioteka dziecięcych tytułów. Będą wśród nich między innymi "Baranek Shaun: SportOwiec", czyli seria jednominutowych odcinków po brzegi wypełnionych przygodami sportowymi Baranka Shauna, "Leniuchowo", czyli serial o małej dziewczynce, która postanawia zaktywizować mieszkańców miasteczka Leniuchowo.

Pierwszy miesiąc nowego roku w HBO GO to także premiera drugiego odcinka specjalnego "Euforii". Tym razem zobaczymy Jules (Hunter Schafer) podczas Bożego Narodzenia, kiedy dziewczyna podsumowywać będzie ostatni rok swego życia. Pełna lista tytułów prezentuje się następująco:

1 stycznia

Grzmotomocni III, odc. 1-27

Ralph Demolka

Ralph Demolka w internecie

Doktor Sen

Grawitacja

Moja Wola

Motyle

Zabierz mnie w miłe miejsce

Rekrut

Na planie, odc. 885

2 stycznia

Burza dusz

Komando Breitnera

Perfekcjonistka

3 stycznia

30 srebrników, odc. 6

Bagdad, mój cień

Z dala od zgiełku

4 stycznia

30 srebrników: Od szkicu do filmowej realizacji

Incepcja

7 stycznia

Nicholas Nickleby

8 stycznia

Księga czarownic II, odc. 1-10 (cały sezon)

Młody Sheldon IV, odc. 6

Leniuchowo II, odc. 1-18 (cały sezon)

Shimmer i Shine II, odc. 1-20 (cały sezon)

Mokra robota

Na planie, odc. 886

9 stycznia

Shindisi

Tomb Raider

10 stycznia

30 srebrników, odc. 7

Dzikus

Kuessipan

11 stycznia

Tiger, odc. 1

Sprzymierzeni

14 stycznia

Cały świat Romy

Podróż marzeń

15 stycznia

Magicy V, odc. 1-13 (cały sezon)

Młody Sheldon IV, odc. 7

Młodzi Tytani: Akcja! V, odc. 1-51 (cały sezon)

The Raid 2: Infiltracja

Na planie, odc. 887

16 stycznia

Atlantyda

17 stycznia

30 srebrników, odc. 8

30 srebrników: Tworzenie potwora

30 srebrników: Za kulisami

Osierocony Brooklyn

Richard Jewell

Wszyscy zmarli

18 stycznia

Tiger, odc. 2

Phoenix w Oregonie

19 stycznia

All American III, odc. 1

Batwoman II, odc. 1

Roswell, w Nowym Meksyku III, odc. 1

21 stycznia

Cormoran Strike: Zabójcza biel, odc. 1

Niezwykłe lato z Tess

22 stycznia

Wampiry: Dziedzictwo III, odc. 1

Baranek Shaun: SportOwiec, odc. 1-21 (cały sezon)

Baranek Shaun: Lamy na farmie

Defendor

Spirala

Na planie, odc. 888

23 stycznia

Bo to grzech, odc. 1-5 (cały sezon)

Malowanie z Johnem, odc. 1

De-Lovely

Pod gołym niebem

24 stycznia

Kłamstwo doskonałe

Syberia

Wyspa psów

25 stycznia

Euforia, odcinek specjalny (2)

Ukryta strategia

26 stycznia

All American III, odc. 2

Batwoman II, odc. 2

Roswell, w Nowym Meksyku III, odc. 2

Masza i niedźwiedź, odc. 1-26 (cały sezon)

27 stycznia

Amanda Seales: Ja to wiem

28 stycznia

Cormoran Strike: Zabójcza biel, odc. 2

Dopóki ślub nas nie rozłączy

29 stycznia

Wampiry: Dziedzictwo III, odc. 2

Blaze i mega maszyny IV, odc. 1-20 (cały sezon)

Martwe zło (2013)

Na planie, odc. 889

30 stycznia

Malowanie z Johnem, odc. 2

Poza podejrzeniem

Umrzesz w wieku 20 lat

31 stycznia