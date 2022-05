Oto nowy Doktor Who. Zagra go gwiazdor popularnego serialu "Sex Education" od Netflixa

Tak jak wspomnieliśmy, Gatwa jest znany z roli Erica Effionga w serialu "Sex Education", za którą dostał nominację do m.in. nagród BAFTA, czyli nagród od brytyjskiej akademii filmowej i telewizyjnej. Aktor miał też okazję skomentować całą sprawę wraz z powracającym scenarzystą/showrunnerem "Doktora Who", Russellem T. Daviesem, który stworzył odnowioną wersję serialu w 2006 roku.

Gatwa zastąpi w roli Jodie Whittaker, której Trzynasta Doktor odda pałeczkę swojemu następcy w odcinku specjalnym serialu, który ma zadebiutować na BBC jesienią 2022 roku. Tak jak wspomnieliśmy, aktor odniósł się do informacji na temat angażu w "Doktorze Who" w oficjalnym oświadczeniu:

Nie ma chyba słów, które opiszą to, jak się czuję. To mix bycia zaszczyconym, podekscytowanym, ale także bardzo przestraszonym. Ta rola i ten serial znaczy tak wiele dla milionów ludzi na całym świecie, ale też dla mnie i dla wszystkich aktorów, którzy grali tę rolę przez ostatnie 60 lat. Postaram się, żeby chociaż spróbować im dorównać.

Aktor nie szczędził również pochwał wobec powracającego showrunnera, który jest w dużej części odpowiedzialny za sukces nowej wersji "Doktora Who" (zwłaszcza serii z Davidem Tennantem i Mattem Smithem):

Russell T. Davies jest praktycznie tak samo ikoniczny, jak sam Doktor, więc praca z nim to spełnienie marzeń. Jego scenariusze są dynamiczne, ekscytujące, niezwykle inteligentne, ale też przepełnione niebezpieczeństwem. To czysta zabawa dla aktora. Wszyscy twórcy są bardzo zaangażowani i pełni podziwu dla tej serii. Cieszę się, że dołączyłem do takiego zespołu. I chociaż w przeciwieństwie do Doktora serce mam zaledwie jedno, to oddaje je w całości temu serialowi.