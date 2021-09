Oto nowy zwiastun serialu "Arcane" na podstawie League of Legends od Netflix

Netflix wydał kolejny zwiastun animowanego serialu "Arcane", który jest inspirowany popularną grą League of Legends.

Arcane - zobaczcie zwiastun serialu na podstawie League of Legends

Riot Games udostępnił kolejne materiały wideo z nadchodzącego serialu "Arcane" osadzonym w świecie League of Legends. Te przedstawiają nam głównych bohaterów, wśród których pojawi się m.in. Vi - w tej roli usłyszymy Heilee Stanfield, czyli gwiazdę nadchodzącego serialu "Hawkeye" i główną bohaterkę "Transformers: Bumblebee".

Wiemy na pewno, że kolejne nowości na temat "Arcane" poznamy w ramach nadchodzącej imprezy TUDUM od Netflix. Ta odbędzie się 25 września 2021 roku i będzie podzielona na kilka części. Anime i różne produkcje animowane mają być przedstawione nieco wcześniej, ale strzelamy, że "Arcane" pojawi się w trakcie głównego show w towarzystwie "Wiedźmina" i "Stranger Things".

Poniżej możecie zobaczyć nowe materiały:

"Arcane" to zapowiedziany na nadchodzący, długo wyczekiwany serial Riot Games, którego akcja będzie miała miejsce w uniwersum Runeterra, znanego z gier League of Legends, Teamfight Tactics oraz Legends of Runeterra.

Fabuła Arcane skupiona będzie wokół miasta Piltover, w którym żyją uwielbiane przez fanów League of Legends postaci Jinx i Vi. W serialu poznamy codzienne życie niesfornego rodzeństwa, co pozwoli lepiej zrozumieć konflikt pomiędzy postaciami, znany dobrze graczom popularnej gry.

Serial animowany "Arcane" pojawi się na Netflixie już jesienią 2021. Konkretna data premiery nie jest na razie znana.