Oto pierwsze zdjęcie z planu serialu "The Last of Us". Przedstawia tragiczną scenę

HBO znalazło odtwórców głównych ról w wyczekiwanym serialu na podstawie uznanej i uwielbianej gry The Last of Us. W sieci pojawiło się również pierwsze zdjęcie z planu nowej produkcji, które przedstawia nam Joela, Tommy'ego i Sarę.

The Last of Us - oto pierwsze zdjęcie z planu produkcji

Wcielający się w Tommy'ego Gabriel Luna ("Terminator", "Agenci Tarczy") udostępnił na swoim Instagramie pierwsze zdjęcie z planu "The Last of Us". Widzimy na nim Pedro Pascala w roli Joela, a także Nico Parker, która wciela się w jego córkę, Sarę. Całą trójka jest w samochodzie, co jeśli pamiętacie oryginalną grę, nie kończy się dla nich zbyt dobrze.

Na szczęście cała trójka jest uśmiechnięta, a sam Luna napisał pod zdjęciem, że "już kocha tych ludzi". Szkoda, że z Parker nie będzie miał okazji zbyt długo popracować... Poniżej możecie zobaczyć zdjęcie z planu "The Last of Us":

Chociaż pierwotnie zakładano, że HBO nie będzie chciało za bardzo odbiegać od oryginalnej historii Ellie i Joela, to reżyser gry, a także producent i scenarzysta serialu Neil Druckmann wyjaśnił, że wcale nie jest to prawda. Zapowiedział bowiem w rozmowie z IGN, że większość dialogów serialu będzie wyciągnięta żywcem ze scenariusza pierwowzoru, ale będą osadzone w innym kontekście sytuacyjnym, dzięki czemu opowiedziana przez nich historia będzie inna i świeża.

Budowanie świata przedstawionego w "The Last of Us" było wykonane niezwykle pieczołowicie w oryginalnej grze, więc łatwo zrozumieć, że oddanie tej samej immersji w serialu mogłoby być trudne. Pewnie dlatego właśnie twórcy musieli postawić na zmiany fabuły. Jak wyjaśnił Druckmann:

Już dawno ustaliliśmy, że pierwszy sezon będzie adaptował pierwszą grę. Dla nas najważniejsze było to, by zachować takie same filozoficzne podłoże dla tej opowieści. Jeśli chodzi o szczegóły pokroju tego, jak ubrane są postaci, czy coś w tym stylu, to było dla nas dużo mniej ważne. Chcieliśmy zachować rdzeń emocjonalnej podróży tych postaci.

Wiemy, że "The Last of Us" będzie jednym z "wielu nadchodzących" projektów filmowo-serialowych ze świata Sony Entertainment (tak zapowiedział szef firmy, Jim Kelly) - wiemy na pewno, że druga flagowa franczyza studia Naughty Dog (twórców The Last of Us) doczeka się filmowej adaptacji w postaci "Uncharted" z Tomem Hollandem w roli Nathana Drake'a (premiera została zaplanowana na luty 2022 roku).

Data premiery "The Last of Us" od HBO jest na razie nieznana.